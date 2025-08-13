達爾膚財報／第2季每股虧0.07元 仍配息2元回饋股東

達爾膚（6523）13日公布半年報，上半年合併營收5.7億元，年減3.8%。受台幣兌美元快速升值影響，第2季認列匯兌評價損失，單季稅後虧損0.03億元，每股虧損0.07元；累計上半年稅後淨利1.5億元，較去年同期減少36.4%，每股純益3.37元。

雖然第2季單季轉虧，董事會仍決議配發第2季現金股利每股2元，合計上半年已配發4元股息，展現穩定股東回饋的政策。

展望下半年，達爾膚表示，將迎來各通路醫美檔期，並攜手合作夥伴舉辦多元活動，吸引更多消費者、帶動整體業績成長。在產品策略上，公司持續深耕臉部護膚品研發，同時積極布局保健食品市場，拓展產品線與市場版圖，強化在醫美保養與保健食品領域的布局，提升市場滲透率。

此外，台灣地區將有效整合既有資源，結合線上及線下行銷策略與強化自營官網的運營，最大化資源效益，提升整體績效。海外地區將持續深耕東北亞、東南亞市場，大陸則是以產品供應者及研發顧問模式經營，積極擴大國際市場的品牌影響力，觸及更廣泛的客戶群體，提升海外市場規模。