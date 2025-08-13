快訊

去年短報名額遭減招...「這所私大」今年缺額率最高 校方不願回應

達爾膚財報／第2季每股虧0.07元 仍配息2元回饋股東

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
達爾膚董座吳奕叡。（本報系資料庫）
達爾膚董座吳奕叡。（本報系資料庫）

達爾膚（6523）13日公布半年報，上半年合併營收5.7億元，年減3.8%。受台幣兌美元快速升值影響，第2季認列匯兌評價損失，單季稅後虧損0.03億元，每股虧損0.07元；累計上半年稅後淨利1.5億元，較去年同期減少36.4%，每股純益3.37元。

雖然第2季單季轉虧，董事會仍決議配發第2季現金股利每股2元，合計上半年已配發4元股息，展現穩定股東回饋的政策。

展望下半年，達爾膚表示，將迎來各通路醫美檔期，並攜手合作夥伴舉辦多元活動，吸引更多消費者、帶動整體業績成長。在產品策略上，公司持續深耕臉部護膚品研發，同時積極布局保健食品市場，拓展產品線與市場版圖，強化在醫美保養與保健食品領域的布局，提升市場滲透率。

此外，台灣地區將有效整合既有資源，結合線上及線下行銷策略與強化自營官網的運營，最大化資源效益，提升整體績效。海外地區將持續深耕東北亞、東南亞市場，大陸則是以產品供應者及研發顧問模式經營，積極擴大國際市場的品牌影響力，觸及更廣泛的客戶群體，提升海外市場規模。

布局 醫美 營收 股東 股息 股利 消費 達爾膚 保健食品 每股純益

延伸閱讀

保健食品廣告看多反傷身？ 中醫傳授「三控三低」飲食護腎全攻略

5種常見保健食品可能損害心肝 醫警告恐提高心臟病及中風風險

每天吃保健食品沒用？ 前衛生署副署長曝：加重腎臟負擔最後洗腎

放行美牛、保健食品換低稅率？ 食藥署長拒透露：讓前線無後顧之憂

相關新聞

神盾調降旗下小金雞乾瞻股權處分價格 交易總額降至41.4億元

IC設計廠神盾（6462）配合旗下矽智財（IP）廠乾瞻將申請上市櫃，因此擬處分乾瞻9,000張股票。不過神盾13日公告，...

達爾膚財報／第2季每股虧0.07元 仍配息2元回饋股東

達爾膚（6523）13日公布半年報，上半年合併營收5.7億元，年減3.8%。受台幣兌美元快速升值影響，第2季認列匯兌評價...

元太財報／受惠新產品上市帶動 上半年每股賺 4.5元

元太（8069）13日公布2025第2季及上半年財務成果，第2季合併營收106.26億元，年增39%，營業利益42.02...

威剛財報／第2季三率三升 EPS 2.75元

受惠DDR4價格持續走揚，客戶備貨需求拉升，記憶體模組廠威剛（3260）第2季不僅獲利指標三率三升、營業淨利季增1.9倍...

大研生醫上半年獲利年增逾40倍 預計9月掛牌上市

大研生醫（7780）預計 9 月上旬完成掛牌上市。法人預估，2025 年營收將維持 40%以上之成長力道，2026 年預...

豆府財報／上半年 EPS 6.85元 暑假檔期推出合作活動有望吸引來客

台灣連鎖餐飲集團豆府（2752），13日公布上半年等財務數字。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。