大學光財報／上半年每股純益4.78元 下半年盼植入式隱形眼鏡成新動能

大學光（3218）13日公告半年報，上半年營收21.46億元，年增1.68%，營業利益7.27億元，年增2.97%，稅後純益4.05億元，年減30%，每股純益4.78元。展望後市，大學光表示，下半年將持續在北部和中南部展店，同時公司近期引進EVO ICL（植入式隱形眼鏡），並開始在門市端推廣，售價約20~25萬，期待能成為新的業績動能。

大學光第2季營收10.23億元，年減1.54%，營業利益3.34億元，年減1.2%，單季毛利率59.09%，較去年同期下滑1.6個百分點，單季業外損失2.06億元，主要因金融資產評價帳面損失約1.9億，另外，中國大陸市場首季小幅獲利，第2季因淡季及經濟復甦緩慢，轉為小幅虧損，上半年在損益兩平邊緣。

大學光表示，今年以來整體市況相對平淡，主要受到兩大因素影響。其一是台灣市場消費動能轉移，隨著出國旅遊人數增加，部分內需消費被分流；其二則是人口結構持續高齡化，40歲以上族群已超過40歲以下人口，高齡化雖帶動眼科相關需求上升，但國內雷射手術滲透率仍偏低，市場仍有待深耕。

在展店方面，大學光今年已於桃園藝文、竹北及台中崇德新開三家門市，現有門市總數達31家，預計年底可望增加至32至33家，將持續擴大服務據點，以提升市場覆蓋率與品牌能見度。

此外，植入性隱形眼鏡EVO ICL已成為公司下半年推廣重點，適用於中高近視及角膜較薄的患者，並提供散光片與非散光片兩種選擇。該醫材於2022年獲美國FDA認證，今年再取得台灣認證，有助滿足不同族群的視力矯正需求，為公司在高階眼科醫療領域開拓新成長動能。