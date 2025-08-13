快訊

去年短報名額遭減招...「這所私大」今年缺額率最高 校方不願回應

大學光財報／上半年每股純益4.78元 下半年盼植入式隱形眼鏡成新動能

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

大學光（3218）13日公告半年報，上半年營收21.46億元，年增1.68%，營業利益7.27億元，年增2.97%，稅後純益4.05億元，年減30%，每股純益4.78元。展望後市，大學光表示，下半年將持續在北部和中南部展店，同時公司近期引進EVO ICL（植入式隱形眼鏡），並開始在門市端推廣，售價約20~25萬，期待能成為新的業績動能。

大學光第2季營收10.23億元，年減1.54%，營業利益3.34億元，年減1.2%，單季毛利率59.09%，較去年同期下滑1.6個百分點，單季業外損失2.06億元，主要因金融資產評價帳面損失約1.9億，另外，中國大陸市場首季小幅獲利，第2季因淡季及經濟復甦緩慢，轉為小幅虧損，上半年在損益兩平邊緣。

大學光表示，今年以來整體市況相對平淡，主要受到兩大因素影響。其一是台灣市場消費動能轉移，隨著出國旅遊人數增加，部分內需消費被分流；其二則是人口結構持續高齡化，40歲以上族群已超過40歲以下人口，高齡化雖帶動眼科相關需求上升，但國內雷射手術滲透率仍偏低，市場仍有待深耕。

在展店方面，大學光今年已於桃園藝文、竹北及台中崇德新開三家門市，現有門市總數達31家，預計年底可望增加至32至33家，將持續擴大服務據點，以提升市場覆蓋率與品牌能見度。

此外，植入性隱形眼鏡EVO ICL已成為公司下半年推廣重點，適用於中高近視及角膜較薄的患者，並提供散光片與非散光片兩種選擇。該醫材於2022年獲美國FDA認證，今年再取得台灣認證，有助滿足不同族群的視力矯正需求，為公司在高階眼科醫療領域開拓新成長動能。

營收 近視 視力 醫材 美國 消費 高齡化 毛利率 隱形眼鏡 每股純益

延伸閱讀

榮運財報／上半年每股賺1.55元 積極擴大營運觸角

永捷財報／上半年獲利0.31億元、年減19% 每股純益0.18元

陸「小巨人」企業 經濟增長新動能

隱形眼鏡股 財報亮眼

相關新聞

神盾調降旗下小金雞乾瞻股權處分價格 交易總額降至41.4億元

IC設計廠神盾（6462）配合旗下矽智財（IP）廠乾瞻將申請上市櫃，因此擬處分乾瞻9,000張股票。不過神盾13日公告，...

達爾膚財報／第2季每股虧0.07元 仍配息2元回饋股東

達爾膚（6523）13日公布半年報，上半年合併營收5.7億元，年減3.8%。受台幣兌美元快速升值影響，第2季認列匯兌評價...

元太財報／受惠新產品上市帶動 上半年每股賺 4.5元

元太（8069）13日公布2025第2季及上半年財務成果，第2季合併營收106.26億元，年增39%，營業利益42.02...

威剛財報／第2季三率三升 EPS 2.75元

受惠DDR4價格持續走揚，客戶備貨需求拉升，記憶體模組廠威剛（3260）第2季不僅獲利指標三率三升、營業淨利季增1.9倍...

大研生醫上半年獲利年增逾40倍 預計9月掛牌上市

大研生醫（7780）預計 9 月上旬完成掛牌上市。法人預估，2025 年營收將維持 40%以上之成長力道，2026 年預...

豆府財報／上半年 EPS 6.85元 暑假檔期推出合作活動有望吸引來客

台灣連鎖餐飲集團豆府（2752），13日公布上半年等財務數字。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。