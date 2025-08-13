大研生醫上半年獲利年增逾40倍 預計9月掛牌上市

快訊

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
大研生醫董事長張家銘（右）、總經理林東慶。記者侯思蘋／攝影
大研生醫董事長張家銘（右）、總經理林東慶。記者侯思蘋／攝影

大研生醫（7780）預計 9 月上旬完成掛牌上市。法人預估，2025 年營收將維持 40%以上之成長力道，2026 年預計加入日本市場之貢獻後，營收成長率可望再大幅成長。

大研生醫 2025 年上半年合併營收達7.89 億元，年增50.57%，稅後純益1.43億元、年增 4,098.5%，每股純益(EPS)2.4 元。7 月合併營收為1.49 億元、年增 73.26%，延續上半年強勁成長動能。

大研生醫深耕保健營養品市場，其產品以三高保健、視力保健、益生菌等產品為主，劑型多元，其近五年年均營收複合成長率(CAGR)達 88%，高濃度魚油是銷售市占率穩居第一，展現高度市場競爭力。

董事長張家銘表示，掛牌上市後，公司將持續投入研發與國際布局，結合數位化營運模式與科學實證優勢，目標成為亞洲最具成長潛力的健康科技品牌。

在海外市場布局方面，大研生醫鎖定亞太地區，包括日本、澳洲為主要發展目標。大研生醫已於日本成立子公司，並於上半年試營運，預計下半年開始貢獻營收，法人估，2027年後將啟動IPO；上市後，將規劃透過併購策略擴大日本與澳洲保健品牌版圖，並以日本為樞紐，透過跨境電商進軍東南亞市場，加速品牌國際化。

為強化長期競爭力，大研生醫啟動「七大戰略引擎」，涵蓋大健康、大電商、大數據、大 AI、大市場、大併購與大成長七大領域，透過垂直整合與國際合作，構築完整的健康科技營運體系。

根據食品所 ITIS 團隊資料，2023 年台灣健康食品市場規模達1,756 億元，年成長 3.1%，表示國人的保健需求持續推升市場規模，顯示產業具長期成長潛力。

張家銘強調，上半年營收年增逾五成，獲利與去年同期增 40 倍，充分證明公司營運布局方向正確且執行到位。展望未來，將持續推進產品創新與國際市場開拓，穩健提升股東價值，朝亞洲頂尖健康科技品牌的目標邁進。

