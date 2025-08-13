能率財報／上半年每股虧0.57元 下半年推小金雞宏羚 IPO

能率創新（5392）於13日公布114年第2季合併財務報告，上半年累計EPS為為-0.57元。主要是因為第2季台幣兌換美元急升導致匯損約7,400萬元外，能率創新轉投資100%子公司毅金精密為電動工具機齒輪箱的生產廠商，3年前開始著手投入協作機器手臂之生產研發，初期投入費用較高造成虧損，今年計劃生產1,000支協作機器人手臂，預計明年將持續放量，有機會以3,000至5,000支協作機器手臂為生產目標，協助毅金精密虧損將持續收斂。

能率創新也計劃以ABICO AVY品牌機器手臂在亞洲銷售，並於今年持續推動毅金精密登錄興櫃，朝資本市場邁進。

能率創新在機器人的布局，從6年前投資日本Living Robot開始，在3年前透過毅金精密生產製造消費市場用平價協作型機器手臂。因應AI與機器人世代來臨，於今年3月投資以研發高階協作型機器手臂的美國Mantis Robotics公司，未來能率創新子公司毅金精密有機會取得Mantis Robotics的組裝，而關係企業佳能（2374）預計於今年第4季開始出貨感測器給Mantis Robotics。

至於在人型機器人方面，能率創新也透過旗下創投公司能率亞洲（ 7777）投資美國Agility Robotics，並有機會藉由投資進一步取得合作生產的機會。總之，能率創新在機器人領域的布局透過旗下公司將各領域等機器手臂及人形機器人都囊括。

此外，能率創新子公司宏羚公司也計劃於今年登錄興櫃。宏羚以銷售辦公用事務機器及周邊耗材起家，近期也跨入至資安軟體銷售及代理美國AI軟體。

目前能率創新旗下有子公司IKKA-KY（2250）、能率網通（8071）、正能量智能（5348），與關聯企業佳能企業、能率亞洲等興櫃以上公司，公司也積極推動毅金精密及宏羚公司往資本市場邁入，未來能率創新旗下包含關聯企業將擁有8家以上公司在資本市場，產業涵蓋機器人、電動車、AI及資安通路、傳動器齒輪箱模組、及創投等。