豆府財報／上半年 EPS 6.85元 暑假檔期推出合作活動有望吸引來客

台灣連鎖餐飲集團豆府（2752），13日公布上半年等財務數字。

豆府2025年上半年合併營收19.59億元，年增14.14%，創下歷年上半年累積營收新高；營業毛利10.12億，年增率11.66%，惟因第2季之匯兌因素，上半年稅後純益為1.83億元，較去年同期減少9.31%，每股稅後盈餘（EPS）為6.85元。

豆府第2季合併營收為9.58億元，年增11.76%，創下歷年第2季營收新高；營業毛利4.95億，年增10.37%，然因關稅議題，台幣兌換美金匯率，單季大幅驟升一成以上，使得集團帳上美元資產，需在營業外認列價值損失，因此第2季稅後純益為8,017萬元，較去年第2季減少約19.05%，每股稅後盈餘（EPS）為3元。

回顧豆府餐飲集團第2季與近期之營運情形，雖有匯率議題影響，然實際營運情形仍然暢旺。包含集團品牌「韓姜熙的小廚房」分別在六月份與七月份，於台北榮總，桃園華泰名品城，以及台北Dream Plaza連開三店，讓該品牌門店數來到20家大關；集團旗下的「姜滿堂」正宗韓國直火燒肉，也同步於七月份在Dream Plaza開展雙北首店，使得公司七大品牌的全台店數，在七月底來到87家店。

此外，甫公布之今年七月份合併營收為3.49億元，較去年同期成長12.83%，為歷年來七月份最佳成績；今年前七月之累積合併營收為23.08億，也較去年前七月累積數，成長13.91%，同創歷年來一到七月累積營收新高數字。

展望後市，暑假消費旺季及父親節聚餐效應，對於整體餐飲產業以及豆府餐飲集團而言，都是正向動力。另外，自6月25日起至8月底，豆府旗下之「涓豆腐」、「北村豆腐家」、「姜滿堂」三大韓式餐飲品牌，與韓國JINRO真露燒酒合作，推出魷魚料理之相關促銷活動，為也為整體暑假檔期帶來更多消費人潮。

透過各項創新行銷活動與持續穩健開設新門店，以及接下來的百貨周年慶與年底聚餐旺季，豆府餐飲集團期望在今年達成集團百店以及「豆府鐵粉卡APP」百萬會員之營運目標。