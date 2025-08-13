豆府財報／上半年 EPS 6.85元 今年拚集團百店

豆府（2752）13日召開董事會，通過半年報，合併營收為19.59億元，年增14.14%，創同期新高；營業毛利10.12億元，年增率11.66%；惟第2季認列匯兌損失，上半年稅後純益來到1.83億元，較去年同期減少9.31%，每股稅後盈餘6.85元。

豆府第2季合併營收9.58億，年增11.76%，創同期新高；營業毛利4.95億，年增10.37%，然因關稅議題，台幣兌換美金匯率，單季大幅驟升10%以上，使得集團帳上美元資產，需在營業外認列價值損失，第2季稅後純益8,017萬元，年減19.05%，單季每股稅後盈餘3元。

回顧第2季與近期的營運情形，公司表示，雖有匯率議題影響，然實際營運情形仍然暢旺。包含集團品牌「韓姜熙的小廚房」分別在6月與7月，於台北榮總，桃園華泰名品城，以及台北Dream Plaza連開三店，讓該品牌門店數來到20家大關；集團旗下的「姜滿堂」正宗韓國直火燒肉，也同步於7月在Dream Plaza開展雙北首店，使得公司七大品牌的全台店數，截至上月底來到87家店。

此外，甫公布的7月合併營收為3.49億元，較去年同期成長12.83%，為歷年同期新高；累計今年前七月合併營收為23.08億元，年成長13.91%，同創歷年同期新高數字。

展望後市，豆腐表示，暑假消費旺季及父親節聚餐效應，對於整體餐飲產業以及豆府餐飲集團而言，都是正向動力。另外，自6月25日起至8月底，豆府旗下之「涓豆腐」、「北村豆腐家」、「姜滿堂」三大韓式餐飲品牌，與韓國JINRO真露燒酒合作，推出魷魚料理之相關促銷活動，也為整體暑假檔期帶來更多消費人潮。

透過各項創新行銷活動與持續穩健開設新門店，以及接下來的百貨週年慶與年底聚餐旺季，豆府期望在今年達成集團百店以及「豆府鐵粉卡APP」百萬會員的營運目標。