正德財報／第2季獲利2.05億元、年增75% EPS 0.64元

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
正德董事長蔡邦權（本報系資料庫）

正德（2641）13日公告第2季獲利2.05億元，年增75%，每股純益0.64元；累計上半年獲利2.93億元，年增8.5%，每股純益達0.93元。該公司董事會並通過訂造5艘1.75萬噸多用途船，總造價以1.21億美元為上限（約新台幣36.3億元），預計2027年開始交船。

正德表示，今年上半年度獲利較去年同期增加主要係因2024年訂購的4艘新造船舶已於今年初陸續交船加入營運，進而帶動業績大幅成長。

依據該公司公布數據，第2季合併營收5.5億元，年增39.7%，營業毛利2.32億元，年增25.8%，稅後純益為2.05億元，年增75.1%，每股純益（EPS）0.64元；累計上半年稅後純益2.93億元，年增8.5%，EPS達0.93元。

董事會並通過向中國大陸造船廠訂造5艘1.75萬噸多用途（MPP）船型船舶，每艘造價以2,420萬美元為上限，合計總造價不超過1.21億美元（約新台幣36.3億元），預計2027年開始交船。

正德指出，隨著風電與油氣建設逐步恢復，並受IMO碳排規範驅動，具備節能與吊裝能力的多用途（MPP）船型將備受市場青睞，這批船舶預計2027年開始交船，目前已洽妥租家長期租約。

展望散裝航運後市，該公司認為，4月以來延燒許久的美國對等關稅議題隨著8月1日起美國與各國對等關稅談判陸續底定，乾散貨市場的不確定因素下降，貿易壁壘的增加可能導致全球航運流向調整，同時推高供應鏈成本，供應鏈的重新調整可能會增加航運需求，有助活絡全球運輸貿易。

而今年南美地區穀物豐收，產量創新高，受美國政策與關稅影響，中國大陸繼續加大對巴西採購以降低對美依賴，航程增加將有助於推升運價，加上巴西今年收成時程較往年延後，延長出貨周期，可望支撐暑假傳統淡季行情。

同時，中國大陸於7月宣布正式啟動5兆元西藏高原東緣的「雅魯藏布江下游水力發電工程計畫」，建設全球最大水壩，將激勵市場對原物料需求的信心，整體市況可正面看待。

