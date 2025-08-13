元太財報／第2季 EPS 2.58元 營收、營業利益及淨利皆創新高

全球電子紙領導廠商E Ink元太（8069）科技13日說明2025第2季及上半年財務成果，2025年第2季單季合併營收為新台幣106.26億元，年增39%，營業利益達42.02億元，年增166%，單季歸屬於母公司之淨利為新台幣29.72億元，單季稅後每股盈餘（EPS）為新台幣2.58元。

累計2025年上半年合併營收達186.85億元，較2024年同期成長41%；營業利益為新台幣63.49億元，年增163%；歸屬於母公司稅後淨利達51.69億元，年增55%；上半年稅後每股盈餘（EPS）為新台幣4.5元。

雖然本季因匯率波動影響業外收益，但受惠於新舊產品轉換順利及新產品上市帶動，第2季及上半年營運表現大幅成長，在營收、營業利益，及淨利同步創下歷史新高。

研發和創新是企業成長和長期經營的驅動力，元太科技長期持續投入研發資源和人才培育，並展現技術實力於「2025顯示器元件產品技術獎（Gold Panel Awards）」與「智慧顯示應用大賞（Smart Display Application Awards）」中獲得三項大獎。全球最大尺寸的75吋E Ink Kaleido™ 3彩色電子紙顯示器榮獲傑出產品獎，憑藉優異色彩、低功耗與大型應用潛力，刷新彩色電子紙應用想像；E Ink Spectra™ 6廣告看板解決方案獲智慧零售獎，以新一代全彩技術結合低碳長效優勢，為零售與廣告市場注入新動能；E Ink Gallery™ 3電子紙筆記本解決方案則奪智慧育樂獎，憑高解析度與流暢手寫體驗，開創智慧學習與創作新篇章。

根據2025最新發表的富時羅素（FTSE Russell）綠色營收資料模型（Green Revenue Data Model）顯示，E Ink 元太科技的經濟活動與產品全面獲得綠色營收的認可，表示來自電子紙產品的所有營收100% 均被視為具環境效益的綠色營收。元太也同時於FTSE Russell ESG 評級獲得大幅提升，並持續穩居 FTSE4Good 指數系列成分股之列。

CDP為全球最具影響力的環境管理績效評比機構之一。在2024年度評比中，元太科技於「氣候變遷」及「水安全」雙雙獲得頂尖評級（A List），並在「供應商議合」獲最高等級「供應鏈永續領袖」（Supplier Engagement Leader）肯定，躋身全球僅約2%獲最高評等的企業行列。這不僅彰顯元太在氣候行動與水資源保護上的持續精進與具體成果，也體現公司攜手供應商將環境行動深入整個供應鏈的積極實踐。

此外，元太科技位於竹科的新建總部大樓，採用高能源效率的變頻冰水主機、省水設備及環保建材等綠色設計，並獲得 LEED 綠建築金級認證，展現公司對永續與環保發展的長期承諾。在廢棄物減量方面，繼新竹與林口廠區取得 UL 2799「零廢棄填埋」白金級認證後，揚州廠亦以高於 90% 的廢棄物回收率及低於 10% 的熱能回收比例，實現廢棄物 100% 資源化轉化，至此元太新竹、林口與揚州三地廠區皆已榮獲 UL 2799「零廢棄填埋」白金級認證。