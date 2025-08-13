快訊

南俊國際財報／受匯損衝擊 第2季獲利838.1萬元、年減83%

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

導軌廠南俊國際（6584）13日公布第2季稅後純益838.1萬元，年減83.3%，季減87.2%，主要是受到匯損衝擊；第2季每股稅後純益（EPS）為0.13元，去年同期為0.77元，第1季EPS為1.00元。

南俊上半年稅後純益7,367.2萬元，年減24.3%，上半年EPS為1.12元，去年同期為1.49元。

南俊表示，該公司銷售以美元報價的外銷為主，第2季美元大幅貶值，影響本業的營業收入及營業毛利，惟因持續優化產品組合，第2季單季伺服器導軌占營收比重已達52%，第2季營業毛利率32.50%，較第1季營業毛利率30.18%增加2.32%，第2季營業淨利率16.17%，較第1季營業淨利率14.41%增加1.76%。

南俊指出，營業外支出則因帳上美元資產貶值，產生之兌換損失為7,031.8萬元。另外，針對海外HUB倉存貨，依照稅法規定，視同已銷售處理，而增加提列所得稅費用2,812萬元，導致第2季稅後純益838.1萬元，累積上半年稅後純益為7,367.2萬元，EPS 1.12元。

正德財報／第2季獲利2.05億元、年增75% EPS 0.64元

正德（2641）13日公告第2季獲利2.05億元，年增75%，每股純益0.64元；累計上半年獲利2.93億元，年增8.5...

元太財報／第2季 EPS 2.58元 營收、營業利益及淨利皆創新高

全球電子紙領導廠商E Ink元太（8069）科技13日說明2025第2季及上半年財務成果，2025年第2季單季合併營收為...

大研生醫保健品布局有成 預計9月掛牌上市

專注臨床實證與功能性保健品的大研生醫（7780）成立以來深耕保健營養品市場，瞄準三高保健市場商機，最看好魚油產品...

創客共好公司8月15日登錄創櫃板

櫃買中心（Taipei Exchange）創櫃板再添生力軍，創客共好股份有限公司（7688）將於8月15日登錄創櫃板。

緯軟審慎樂觀2025年下半年

緯軟（4953）昨（12）日舉行法說會，看好下半年互聯網及製造業將是主要成長動能，對整體營運審慎樂觀看待，AI及半導體將...

印能2025年上半年 EPS 14.3元 聯嘉-0.38元

半導體設備廠印能科技（7734）昨（12）日公告第2季獲利1.61億元，季減28.76%，年減32.35%，每股純益3....

