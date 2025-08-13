南俊國際財報／受匯損衝擊 第2季獲利838.1萬元、年減83%

導軌廠南俊國際（6584）13日公布第2季稅後純益838.1萬元，年減83.3%，季減87.2%，主要是受到匯損衝擊；第2季每股稅後純益（EPS）為0.13元，去年同期為0.77元，第1季EPS為1.00元。

南俊上半年稅後純益7,367.2萬元，年減24.3%，上半年EPS為1.12元，去年同期為1.49元。

南俊表示，該公司銷售以美元報價的外銷為主，第2季美元大幅貶值，影響本業的營業收入及營業毛利，惟因持續優化產品組合，第2季單季伺服器導軌占營收比重已達52%，第2季營業毛利率32.50%，較第1季營業毛利率30.18%增加2.32%，第2季營業淨利率16.17%，較第1季營業淨利率14.41%增加1.76%。

南俊指出，營業外支出則因帳上美元資產貶值，產生之兌換損失為7,031.8萬元。另外，針對海外HUB倉存貨，依照稅法規定，視同已銷售處理，而增加提列所得稅費用2,812萬元，導致第2季稅後純益838.1萬元，累積上半年稅後純益為7,367.2萬元，EPS 1.12元。