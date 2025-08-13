興櫃資安股王中華資安將轉上市 去年賺逾一股本

中華電（2412）旗下小金雞中華資安國際（7765）將轉上市，舉行上市前業績發表會。中華資安過去三年業績穩定成長，在興櫃穩坐資安股王寶座，今日興櫃參考價為335元，上漲1.16元，也是第一家躋身上市股的資安業者。

中華資安提供企業與個人上網資安服務，包括事件過程中資安檢測、監控與應變、事件調查與鑑識等資安專業服務。2022年營收14.12億元，營業利益2.58億元，淨利2.01億元，每股純益6.15元；2023年營收16.96億元，營業利益3.43億元，淨利2.69億元，每股純益7.8元；2024年營收19.73億元，營業利益4.64億元，淨利3.79億元，每股純益10.47元，已賺逾一股本。

中華資安是中華電信鼓勵內部創業成立的公司，2017年成立後，逐步從50人的團隊變成400人規模，過去幾年駭客與勒索病毒橫行，中華資安也隨著數位轉型加速和網路複雜化，加上政府重視資安產業發展，帶動公司業務持續成長。