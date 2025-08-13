快訊

楊柳颱風襲台！最新風雨預測出爐 明僅「1縣市」達停班課標準

楊柳颱風估下午5時出海 氣象署點「這些地區」強風豪雨持續到入夜

823後恐列內閣改組名單 邱泰源遭外界點名…曝唯一考量「這件事」

興櫃資安股王中華資安將轉上市 去年賺逾一股本

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

中華電（2412）旗下小金雞中華資安國際（7765）將轉上市，舉行上市前業績發表會。中華資安過去三年業績穩定成長，在興櫃穩坐資安股王寶座，今日興櫃參考價為335元，上漲1.16元，也是第一家躋身上市股的資安業者。

中華資安提供企業與個人上網資安服務，包括事件過程中資安檢測、監控與應變、事件調查與鑑識等資安專業服務。2022年營收14.12億元，營業利益2.58億元，淨利2.01億元，每股純益6.15元；2023年營收16.96億元，營業利益3.43億元，淨利2.69億元，每股純益7.8元；2024年營收19.73億元，營業利益4.64億元，淨利3.79億元，每股純益10.47元，已賺逾一股本。

中華資安是中華電信鼓勵內部創業成立的公司，2017年成立後，逐步從50人的團隊變成400人規模，過去幾年駭客與勒索病毒橫行，中華資安也隨著數位轉型加速和網路複雜化，加上政府重視資安產業發展，帶動公司業務持續成長。

資安 營收

延伸閱讀

股王秀「基」肉！信驊暌違1個月重登5000元大關

教部建置自動弱點掃描平台 4027校提升資安防護

本土社團質疑比亞迪衝擊國安資安 籲政府嚴防木馬屠城

統一資訊AI跨出零售揮軍金融圈 首辦金融資安趨勢研討會

相關新聞

正德財報／第2季獲利2.05億元、年增75% EPS 0.64元

正德（2641）13日公告第2季獲利2.05億元，年增75%，每股純益0.64元；累計上半年獲利2.93億元，年增8.5...

元太財報／第2季 EPS 2.58元 營收、營業利益及淨利皆創新高

全球電子紙領導廠商E Ink元太（8069）科技13日說明2025第2季及上半年財務成果，2025年第2季單季合併營收為...

大研生醫保健品布局有成 預計9月掛牌上市

專注臨床實證與功能性保健品的大研生醫（7780）成立以來深耕保健營養品市場，瞄準三高保健市場商機，最看好魚油產品...

創客共好公司8月15日登錄創櫃板

櫃買中心（Taipei Exchange）創櫃板再添生力軍，創客共好股份有限公司（7688）將於8月15日登錄創櫃板。

緯軟審慎樂觀2025年下半年

緯軟（4953）昨（12）日舉行法說會，看好下半年互聯網及製造業將是主要成長動能，對整體營運審慎樂觀看待，AI及半導體將...

印能2025年上半年 EPS 14.3元 聯嘉-0.38元

半導體設備廠印能科技（7734）昨（12）日公告第2季獲利1.61億元，季減28.76%，年減32.35%，每股純益3....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。