大研生醫保健品布局有成 預計9月掛牌上市

專注臨床實證與功能性保健品的大研生醫（7780）成立以來深耕保健營養品市場，瞄準三高保健市場商機，最看好魚油產品成長動能。

大研生醫將於14日舉行上市前業績發表會，預計9月上旬掛牌上市。

董事長張家銘表示，掛牌上市後，公司將持續投入研發與國際布局，結合數位化營運模式與科學實證優勢，目標成為亞洲最具成長潛力的健康科技品牌。

自2018年成立以來，大研生醫堅持「安心、安全、有感」的核心理念，其源自給自己與家人吃的保健品，堅持以科學實證研發高品質的產品，今年營運表現持續創高峰，並迎來資本市場的重要里程碑。

大研生醫2025年上半年合併營收達新台幣7.89億元，較去年同期成長50.57%，稅後淨利1.43億元、年增4,098.5%，每股純益（EPS）2.4元，營運表現穩定成長。

7月淡季單月合併營收為1.49億元、年增73.26%，延續上半年強勁成長動能。

大研生醫成立以來深耕保健營養品市場，其產品以三高保健、視力保健、益生菌等產品為主，劑型多元，其近五年年均營收複合成長率（CAGR）高達88%，高濃度魚油更是銷售市占率穩居第一，展現高度市場競爭力。

在海外市場布局方面，大研生醫鎖定亞太地區，包括日本、澳洲為主要發展目標。大研生醫已於日本成立子公司並於上半年試營運，預計下半年開始貢獻營收；上市後，將規劃透過併購策略擴大日本與澳洲保健品牌版圖，並以日本為樞紐，透過跨境電商進軍東南亞市場，加速品牌國際化。

為強化長期競爭力，大研生醫啟動「七大戰略引擎」，涵蓋大健康、大電商、大數據、大AI、大市場、大併購與大成長七大領域，透過垂直整合與國際合作，構築完整的健康科技營運體系。根據食品所ITIS團隊資料，2023年台灣健康食品市場規模達新台幣1,756億元，年成長3.1%，表示國人的保健需求持續推升市場規模，顯示產業具長期成長潛力。

張家銘強調，上半年營收年增逾五成，獲利與去年同期增40倍，充分證明公司營運布局方向正確且執行到位。展望未來，將持續推進產品創新與國際市場開拓，穩健提升股東價值，朝亞洲頂尖健康科技品牌的目標邁進。