創客共好公司8月15日登錄創櫃板

櫃買中心（Taipei Exchange）創櫃板再添生力軍，創客共好股份有限公司（7688）將於8月15日登錄創櫃板。

創客公司為共享辦公室出租業者，主要提供實體辦公空間、地址登記、會議與活動場地等多元商務服務，深受創業者與新創團隊青睞。自創立以來，公司以共享經濟為核心理念，積極布局智慧辦公與創業服務市場，致力打造高附加價值的一站式整合型商務平台。

創客公司已於全台設立11家連鎖商務中心，並因應AI與數位化趨勢，積極導入無人化管理系統，不僅提升使用者的自助化體驗，更有效降低營運人力成本，展現對智慧商務空間管理的前瞻思維。

展望未來，創客公司秉持「成為台灣最具科技力的共享商務平台」願景，將持續擴展服務據點與數位內容，打造更完善的創業支持生態系，全力搶攻智慧辦公與創業服務的新藍海。