匯損干擾創控上半年每股稅後虧損0.22元 下半年看旺

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

創控13日說明，AMC監控市場剛性需求及新產品貢獻，上半年營收2.17億元，成長43.08％；受新台幣兌美元升值影響換算營收與毛利率，稅後淨損1,358萬元，每股稅後虧損0.22元。

創控今日說明， 7月營收3,498萬元，年減26.32％；累計1-7月營收2.52億元，年增26.51％；配合客戶出貨排程、驗收時間，公司在手訂單掌握度高，全年仍將保持業績成長軌道。

創控今日說明，持續拓展產品應用，營收規模穩定成長，由於多數國際半導體領導商皆為創控客戶，部分客戶出貨以美元計價，影響第二季換算營收與毛利率。然而，受惠上半年營收大幅成長帶來的經濟規模效益，若排除第二季台幣升值產生匯損2,180萬元、5月IPO現金增資員工認購股份獎酬費用約900萬元，上半年淨利較去年同期維持正成長。展望下半年，隨著傳統旺季的產業特性，客戶密集出貨、驗收完成，下半年陸續認列營收後，全年獲利將可反應經濟規模效益。

2奈米製程進入量產，創控將受惠2奈米製程監控潔淨門檻再提升，包括公司在廠務端的核心產品以及微環境的新產品，都在新客戶與製程節點微縮創造出的新市場需求成長之下，預期營收穩定攀升。

