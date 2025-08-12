快訊

通膨數據溫和 美股早盤三大指數開高、道瓊漲逾400點

精確財報／第2季EPS 0.52元 今年獲利成長可期

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

精確實業（3162）受惠於中國大陸電動車高速成長帶動電池盒需求暢旺，第2季稅後淨利6,763萬元，EPS 0.52元，上半年EPS 1.02元，自去年第3季起已連續4個季度獲利。

展望下半年進入車市的傳統旺季，再加上公司新訂單的持續量產，精確2025年營收及獲利成長可期。

精確公司於今年股東會決定每股配發現金股利0.5元，配息率92.5%，且為近7年以來首次配發股利，公司已公告除息交易日為8月14，9月10日配發股息。

精確集團自2021年投入電動車電池盒領域，2021至2023期間精確客戶只有吉利、小鵬、福斯等車廠，訂單較單一，隨著公司營運工廠的增加、生產品質研發技術提升及業務能量的擴張，接單量急速拉升，從2024年第4記起公司陸續獲得比亞迪、長城、一汽、東風、廣汽、日產、forseven等多家車廠的訂單，接單金額超過30億人民幣，這些訂單將在未來5年內陸續交貨，上述接單充分保障了精確公司未來數年營收的大幅增長。

隨著地球暖化，極端氣候的頻繁出現，節能、環保、愛地球已是全世界共識，而新能源汽車取代傳統燃油車正是達成上述目標的關鍵步驟，環視中國大陸汽車市場現況，新能源汽車新車銷售量將在今年正式超越燃油車，朝著新車銷售市占率80%的目標前進，而全球新能源汽車市場目前仍處於開始階段，可以預期未來全球新能源汽車市場前景樂觀看好，精確公司的前景亦將隨產業榮興而蓬勃發展。

車市

聯寶上半年本業獲利大增27倍 不敵匯損…每股純益降至0.38元

聯寶(6821)於今日公布2025年上半年合併營收達3.07億元，年增27.32％，受惠磁性元件業務動能暢旺，營業利益2...

中探針第2季每股虧0.71元 美系智慧眼鏡大單入袋

中探針（6217）今（12）日召開董事會，通過第2季財報每股虧損0.71元，主要是認列匯損及業外，本業則接近損平。公司表...

上櫃資服股吸金！東捷資訊、虎門科技、大綜飆漲停 還有5檔漲逾5%

上市櫃資服類股表現亮眼， 櫃買市場的漲勢更是較集中市場搶眼，上櫃資訊服務股收盤上漲2.22%，東捷資訊（6697）、虎門...

優群2025年下半年可望績增兩位數

連接器廠優群（3217）昨（11）日舉行法說會，總經理劉興義表示，下半年業績將年增兩位數，成長動能包括客戶持續擴大採用D...

竹陞2025年上半年 EPS 5.73元 眾達2.51元

半導體智動化系統整合廠竹陞科技（6739）昨（11）日公布第2季稅後純益7,024.3萬元，季增12.2%，年增117....

立盈7月營收月增8% 富邦媒7月合併營收月減11%

立盈環保科技（7820）昨（11）日公布7月營收2,776萬元，續創新高，月增8.28%，年增77.34%；前七月營收1...

