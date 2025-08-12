精確財報／第2季EPS 0.52元 今年獲利成長可期

精確實業（3162）受惠於中國大陸電動車高速成長帶動電池盒需求暢旺，第2季稅後淨利6,763萬元，EPS 0.52元，上半年EPS 1.02元，自去年第3季起已連續4個季度獲利。

展望下半年進入車市的傳統旺季，再加上公司新訂單的持續量產，精確2025年營收及獲利成長可期。

精確公司於今年股東會決定每股配發現金股利0.5元，配息率92.5%，且為近7年以來首次配發股利，公司已公告除息交易日為8月14，9月10日配發股息。

精確集團自2021年投入電動車電池盒領域，2021至2023期間精確客戶只有吉利、小鵬、福斯等車廠，訂單較單一，隨著公司營運工廠的增加、生產品質研發技術提升及業務能量的擴張，接單量急速拉升，從2024年第4記起公司陸續獲得比亞迪、長城、一汽、東風、廣汽、日產、forseven等多家車廠的訂單，接單金額超過30億人民幣，這些訂單將在未來5年內陸續交貨，上述接單充分保障了精確公司未來數年營收的大幅增長。

隨著地球暖化，極端氣候的頻繁出現，節能、環保、愛地球已是全世界共識，而新能源汽車取代傳統燃油車正是達成上述目標的關鍵步驟，環視中國大陸汽車市場現況，新能源汽車新車銷售量將在今年正式超越燃油車，朝著新車銷售市占率80%的目標前進，而全球新能源汽車市場目前仍處於開始階段，可以預期未來全球新能源汽車市場前景樂觀看好，精確公司的前景亦將隨產業榮興而蓬勃發展。