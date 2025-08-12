快訊

通膨數據溫和 美股早盤三大指數開高、道瓊漲逾400點

捷流閥業財報／受匯率影響第2季EPS 1.47元 獲利0.68億元

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

捷流閥業（4580）公布第2季合併財報，受惠旗下多元產業客戶拉貨保持一定動能，帶動營業利益仍達1.12億元，本業維持獲利，但因匯兌損失2,000萬元，影響每股稅後純益約0.4元，致使第2季稅後純益0.68億元、年減38.1%，每股稅後純益1.47元。

捷流上半年合併營收11.37億元，稅後純益0.98億元、年減55.6%，每股稅後純益2.16元。

捷流指出，第2季受惠旗下客戶訂單拉貨表現持續保持穩定動能，且多區域與多元產業的業務接單策略，有效分散單一市場波動所帶來的營運風險，雖不同地區與產業的專案進度及出貨節奏不盡相同，因此短期出現產銷落差的情形。

然而，後續隨著在手訂單逐步認列，有助於進一步優化整體獲利結構；此外，捷流仍持續優化兩岸生產基地出貨排程、完善垂直整合效益等策略，帶動第2季整體毛利率、營業利益率分別保持32.3%、18.7%表現。

捷流同步公告7月合併營收2.01億元、年增6.2%，主要受惠於客戶拉貨穩定，集團整體業務訂單量能保持穩健水準；累計前七月合併營收13.38億元，較去年同期微幅減少1.8%。

展望下半年，捷流將持續聚焦多元產業布局，積極拓展市場潛在客戶機會，並深化與既有客戶的長期合作關係；且隨著產業需求日益精密與客製化，捷流仍持續優化自動化、生產流程與數據管理等內部系統，強化供應彈性與應變能力，以鞏固競爭優勢。

營收

延伸閱讀

大山財報／線纜需求暢旺 第2季EPS 1.22元創次高

中台財報／上半年EPS 1.35元 毛利率逆勢增逾7個百分點

陽明財報／上半年 EPS 2.51元 獲利87億元

和泰車上半年財報出爐！賺逾一股本EPS 14.83元 年減29.7%

相關新聞

聯寶上半年本業獲利大增27倍 不敵匯損…每股純益降至0.38元

聯寶(6821)於今日公布2025年上半年合併營收達3.07億元，年增27.32％，受惠磁性元件業務動能暢旺，營業利益2...

中探針第2季每股虧0.71元 美系智慧眼鏡大單入袋

中探針（6217）今（12）日召開董事會，通過第2季財報每股虧損0.71元，主要是認列匯損及業外，本業則接近損平。公司表...

上櫃資服股吸金！東捷資訊、虎門科技、大綜飆漲停 還有5檔漲逾5%

上市櫃資服類股表現亮眼， 櫃買市場的漲勢更是較集中市場搶眼，上櫃資訊服務股收盤上漲2.22%，東捷資訊（6697）、虎門...

優群2025年下半年可望績增兩位數

連接器廠優群（3217）昨（11）日舉行法說會，總經理劉興義表示，下半年業績將年增兩位數，成長動能包括客戶持續擴大採用D...

竹陞2025年上半年 EPS 5.73元 眾達2.51元

半導體智動化系統整合廠竹陞科技（6739）昨（11）日公布第2季稅後純益7,024.3萬元，季增12.2%，年增117....

立盈7月營收月增8% 富邦媒7月合併營收月減11%

立盈環保科技（7820）昨（11）日公布7月營收2,776萬元，續創新高，月增8.28%，年增77.34%；前七月營收1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。