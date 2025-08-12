捷流閥業財報／受匯率影響第2季EPS 1.47元 獲利0.68億元

捷流閥業（4580）公布第2季合併財報，受惠旗下多元產業客戶拉貨保持一定動能，帶動營業利益仍達1.12億元，本業維持獲利，但因匯兌損失2,000萬元，影響每股稅後純益約0.4元，致使第2季稅後純益0.68億元、年減38.1%，每股稅後純益1.47元。

捷流上半年合併營收11.37億元，稅後純益0.98億元、年減55.6%，每股稅後純益2.16元。

捷流指出，第2季受惠旗下客戶訂單拉貨表現持續保持穩定動能，且多區域與多元產業的業務接單策略，有效分散單一市場波動所帶來的營運風險，雖不同地區與產業的專案進度及出貨節奏不盡相同，因此短期出現產銷落差的情形。

然而，後續隨著在手訂單逐步認列，有助於進一步優化整體獲利結構；此外，捷流仍持續優化兩岸生產基地出貨排程、完善垂直整合效益等策略，帶動第2季整體毛利率、營業利益率分別保持32.3%、18.7%表現。

捷流同步公告7月合併營收2.01億元、年增6.2%，主要受惠於客戶拉貨穩定，集團整體業務訂單量能保持穩健水準；累計前七月合併營收13.38億元，較去年同期微幅減少1.8%。

展望下半年，捷流將持續聚焦多元產業布局，積極拓展市場潛在客戶機會，並深化與既有客戶的長期合作關係；且隨著產業需求日益精密與客製化，捷流仍持續優化自動化、生產流程與數據管理等內部系統，強化供應彈性與應變能力，以鞏固競爭優勢。