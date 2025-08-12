快訊

通膨數據溫和 美股早盤三大指數開高、道瓊漲逾400點

上曜建設、世紀民生科技計劃 公開收購詠昇科技34.67%股權

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

上曜集團於12日宣布，旗下的上曜建設（1316）以及世紀民生科技（5314）計劃公開收購專業連接器及訊號傳輸線供應商詠昇科技（6418），目標收購34.67%的股權，這一收購計劃旨在大幅增強集團的技術實力與市場地位，進一步推動垂直整合、強化智慧穿戴與醫療應用布局的關鍵一步。

上曜集團計劃結合詠昇科技於智慧穿戴的IoT應用，透過連接器與智慧穿戴裝置的合作，逐步推進至更專業的醫療應用，進一步提升集團的綜合效益。此次收購不僅將提升業務協同效應，還能開創國內外市場的新機遇。

世紀民生進一步表示，旗下子公司華瀚保險經紀人，近日正式取得ISO 27001資訊安全管理系統國際標準認證，並再向保險局申請網路銷售核准函，待取得後華瀚保經將可於網路平台銷售多元保險商品，啟動線上保單銷售業務布局。

華瀚保經首波將主推結合穿戴裝置數據應用的「外益型健康保險」與「旅遊平安險」，以創新服務模式切入數位保險藍海市場。華瀚保經推廣之外益型健康保險透過穿戴裝置蒐集健康數據，結合保單優惠與健康管理服務，讓投保人不僅享有保障，更能在日常生活中累積健康積分、兌換額外福利，形成「保險＋健康生活」的長期互動關係。旅平險則鎖定國內外旅遊回溫趨勢，搭配線上即時投保與多元支付方式，滿足消費者便利性與即時性需求。

展望2025年下半年，世紀民生維持審慎樂觀看法。世紀民生持續以「AI智慧大健康」為核心發展軸，深化智慧穿戴、AI演算法與醫療應用結合的落地方案，並積極擴展涵蓋兒童、婦幼及寵物的全齡化營養保健產品線，搶攻龐大的健康藍海市場。

同時無人機事業將作為集團的第二支箭，引爆未來長期成長動能，目前工業級與高乘載物流無人機已進入量產階段，預計2025年下半年將在美國與歐洲兩大高潛力市場大規模出貨。憑藉高度自主研發與MIT製造優勢，世紀民生將迅速搶占全球無人機高附加值市場，成為空域科技領航者。世紀民生將藉由「健康科技＋空域科技」雙軌推進，全力打造多元且高價值的國際科技集團，致力為股東創造長期且穩健的成長動能。

保險 無人機 智慧穿戴

延伸閱讀

新纖打造北部最大無人機中心 預計2027年5月完工

影／飛到上方喊到你離開 颱風逼近中部海巡派出無人機

智慧農業顯崢嶸 台中大豆每公斤碳排量比進口大豆少半公斤

無人機「非紅供應鏈」彎道超車 彰化2製造能力出線！竹北就像台北天母：最後拼圖在這

相關新聞

聯寶上半年本業獲利大增27倍 不敵匯損…每股純益降至0.38元

聯寶(6821)於今日公布2025年上半年合併營收達3.07億元，年增27.32％，受惠磁性元件業務動能暢旺，營業利益2...

中探針第2季每股虧0.71元 美系智慧眼鏡大單入袋

中探針（6217）今（12）日召開董事會，通過第2季財報每股虧損0.71元，主要是認列匯損及業外，本業則接近損平。公司表...

上櫃資服股吸金！東捷資訊、虎門科技、大綜飆漲停 還有5檔漲逾5%

上市櫃資服類股表現亮眼， 櫃買市場的漲勢更是較集中市場搶眼，上櫃資訊服務股收盤上漲2.22%，東捷資訊（6697）、虎門...

優群2025年下半年可望績增兩位數

連接器廠優群（3217）昨（11）日舉行法說會，總經理劉興義表示，下半年業績將年增兩位數，成長動能包括客戶持續擴大採用D...

竹陞2025年上半年 EPS 5.73元 眾達2.51元

半導體智動化系統整合廠竹陞科技（6739）昨（11）日公布第2季稅後純益7,024.3萬元，季增12.2%，年增117....

立盈7月營收月增8% 富邦媒7月合併營收月減11%

立盈環保科技（7820）昨（11）日公布7月營收2,776萬元，續創新高，月增8.28%，年增77.34%；前七月營收1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。