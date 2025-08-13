昇達科低軌衛星出貨熱

快訊

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

昇達科（3491）總經理吳東義昨（12）日於法說會表示，看好低軌衛星市場低點已過，在手訂單約有4億元在今年出貨，並持續接單，預期該公司今、明年低軌衛星業務都將成長逾50%。

談到關稅議題，他說，美國雖對低軌衛星相關產品課徵關稅，但由客戶吸收成本，也配合客戶需求擴大在台灣、越南拓展量能，看好自家產品技術與價格競爭力。

吳東義表示，今年第4季將是重要的一季，配合大客戶未來下一代衛星技術，已開始研發控管衛星通訊系統TT&C（衛星和地面站的遙測與指令）、衛星連結元件（ISL），相關產品已經客戶認證並小量生產，明年第1季量產，預期將是新的營收動能。

昇達科並看好中小衛星通訊業者發射特殊目的衛星未來的市場，目前約有20多家業者，已和其中五家送產品檢驗，當中有一、兩家已開始小量生產，也將是未來營收動能。

低軌衛星

