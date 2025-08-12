聯寶上半年本業獲利大增27倍 不敵匯損…每股純益降至0.38元

聯寶(6821)於今日公布2025年上半年合併營收達3.07億元，年增27.32％，受惠磁性元件業務動能暢旺，營業利益2775萬元，大幅年增27倍，但受台幣匯率升值認列業外未實現匯兌損失1351萬元，影響每股純益0.42元，使得上半年純益縮減至1192萬元、上半年純益0.38元，若排除業外匯兌損失干擾，上半年稅後純益2543萬元、每股純益為0.8元，較去年同期大幅成長。

聯寶表示，今年上半年受惠網通相關客戶加速推進5G FWA、Wi-Fi 7新品，並同步拓展歐洲、東南亞地區網通布建商機，挹注聯寶旗下PoE電源變壓器，以及Wi-Fi 7應用之LAN類變壓器等產品出貨保持熱絡，推升上半年磁性元件業務銷售年增27.32％表現，在產品結構組合優化、產能稼動率站穩高檔水準下，2025年上半年毛利率、營業利益率分別提升至36％、9％，創造聯寶本業獲利精進成績。

根據「愛立信行動趨勢報告」最新預測，在新型態終端裝置持續推陳出新及多模態生成式AI應用普及的雙重驅動下，行動數據流量需求將持續攀升，尤其是AR眼鏡等裝置帶動的高頻寬應用，正加速5G網路傳輸需求擴張。預估2025年全球5G用戶數將達29億人，未來五年更將倍增至63億人，滲透率達全球行動用戶的67%。隨著各國電信商加碼布局5G FWA服務，將同步擴大對網通相關零組件需求，有助於創造聯寶磁性元件業務良好發展。

展望本季，聯寶持審慎樂觀看法。聯寶仍不斷深化磁性元件業務接單，目前整體磁性元件業務訂單能見度仍保持六個月水準，觀察網通相關客戶保持良好備貨需求下，有望挹注未來營運保持成長態勢，同時，聯寶亦持續拓展旗下無線充電業務於亞太與歐洲區域市場，積極布局醫療手持設備、穿戴式裝置與工業設備等應用場景，除此之外，聯寶仍深化與歐美IC設計公司共同開發設計，以布局網通先進技術、掌握未來市場商機，並提供OEM / ODM 一條龍解決方案，滿足客戶對於磁性元件產品朝向寬頻、小型化、模組化等多元需求，奠定公司於磁性元件市場良好競爭力。