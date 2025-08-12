快訊

整理包／穿心颱楊柳進逼！9縣市明日停班停課 各地颱風假資訊看這裡

移動速度快！楊柳颱風不斷增強「開眼了」 陸警範圍擴大至13縣市

恆春居民支持核三延役 郭智輝嗆：拿掉敦親睦鄰費看支不支持

聯寶上半年本業獲利大增27倍 不敵匯損…每股純益降至0.38元

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聯寶董事長譚明珠。圖／聯寶提供
聯寶董事長譚明珠。圖／聯寶提供

聯寶(6821)於今日公布2025年上半年合併營收達3.07億元，年增27.32％，受惠磁性元件業務動能暢旺，營業利益2775萬元，大幅年增27倍，但受台幣匯率升值認列業外未實現匯兌損失1351萬元，影響每股純益0.42元，使得上半年純益縮減至1192萬元、上半年純益0.38元，若排除業外匯兌損失干擾，上半年稅後純益2543萬元、每股純益為0.8元，較去年同期大幅成長。

聯寶表示，今年上半年受惠網通相關客戶加速推進5G FWA、Wi-Fi 7新品，並同步拓展歐洲、東南亞地區網通布建商機，挹注聯寶旗下PoE電源變壓器，以及Wi-Fi 7應用之LAN類變壓器等產品出貨保持熱絡，推升上半年磁性元件業務銷售年增27.32％表現，在產品結構組合優化、產能稼動率站穩高檔水準下，2025年上半年毛利率、營業利益率分別提升至36％、9％，創造聯寶本業獲利精進成績。

根據「愛立信行動趨勢報告」最新預測，在新型態終端裝置持續推陳出新及多模態生成式AI應用普及的雙重驅動下，行動數據流量需求將持續攀升，尤其是AR眼鏡等裝置帶動的高頻寬應用，正加速5G網路傳輸需求擴張。預估2025年全球5G用戶數將達29億人，未來五年更將倍增至63億人，滲透率達全球行動用戶的67%。隨著各國電信商加碼布局5G FWA服務，將同步擴大對網通相關零組件需求，有助於創造聯寶磁性元件業務良好發展。

展望本季，聯寶持審慎樂觀看法。聯寶仍不斷深化磁性元件業務接單，目前整體磁性元件業務訂單能見度仍保持六個月水準，觀察網通相關客戶保持良好備貨需求下，有望挹注未來營運保持成長態勢，同時，聯寶亦持續拓展旗下無線充電業務於亞太與歐洲區域市場，積極布局醫療手持設備、穿戴式裝置與工業設備等應用場景，除此之外，聯寶仍深化與歐美IC設計公司共同開發設計，以布局網通先進技術、掌握未來市場商機，並提供OEM / ODM 一條龍解決方案，滿足客戶對於磁性元件產品朝向寬頻、小型化、模組化等多元需求，奠定公司於磁性元件市場良好競爭力。

5G 網通 布局

延伸閱讀

矽谷國際發明節 港奪27金8特別大獎…逾40獎 歷屆最佳

SEMI：矽晶圓可能吃緊 HBM滲透率25%是轉折點

美光調升財測！台記憶體股狂飆 南亞科鎖定 AI 終端市場迎來新爆發

DRAM價漲 美光上修本季財測

相關新聞

上櫃資服股吸金！東捷資訊、虎門科技、大綜飆漲停 還有5檔漲逾5%

上市櫃資服類股表現亮眼， 櫃買市場的漲勢更是較集中市場搶眼，上櫃資訊服務股收盤上漲2.22%，東捷資訊（6697）、虎門...

聯寶上半年本業獲利大增27倍 不敵匯損…每股純益降至0.38元

聯寶(6821)於今日公布2025年上半年合併營收達3.07億元，年增27.32％，受惠磁性元件業務動能暢旺，營業利益2...

中探針第2季每股虧0.71元 美系智慧眼鏡大單入袋

中探針（6217）今（12）日召開董事會，通過第2季財報每股虧損0.71元，主要是認列匯損及業外，本業則接近損平。公司表...

優群2025年下半年可望績增兩位數

連接器廠優群（3217）昨（11）日舉行法說會，總經理劉興義表示，下半年業績將年增兩位數，成長動能包括客戶持續擴大採用D...

竹陞2025年上半年 EPS 5.73元 眾達2.51元

半導體智動化系統整合廠竹陞科技（6739）昨（11）日公布第2季稅後純益7,024.3萬元，季增12.2%，年增117....

立盈7月營收月增8% 富邦媒7月合併營收月減11%

立盈環保科技（7820）昨（11）日公布7月營收2,776萬元，續創新高，月增8.28%，年增77.34%；前七月營收1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。