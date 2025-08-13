新代五年計畫 攻 AI 機器人

快訊

經濟日報／ 記者宋健生／新竹報導

工具機控制器大廠新代科技（7750），預計最快9月底掛牌上市，昨（12）日舉行集團30周年慶，董事長蔡尤鏗宣布，新代明年將啟動下一個五年計畫，未來新產品會聚焦在Al與機器人上，同時加速海外市場布局，營收朝下一個百億目標前進。

新代昨天舉行「AI機器人及智慧製造平台」啟動儀式，成員除新代之外，還包括東台、盟立等合作廠商。聯盟目標是結合產業資源，應對國際市場與自動化需求。

蔡尤鏗透露，公司正與國內機器人龍頭廠洽談策略合作，初步鎖定機器人控制器項目，全力搶攻機器人商機。他說，人形機器人未來一定看得到，而且進度非常快，不會只有一種樣式，可以預期多元化運用，而新代本身就具備基本條件，極具競爭力。

中國大陸製造業對中高階工具機設備採購需求持續升溫，新代去年合併營收108.8億元，不僅提前一年達成百億營收目標，每股稅後純益更倍增達22.31元。

新代上半年合併營收72.36億元、年增28.5%，創歷史同期新高。

