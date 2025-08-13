櫃買中心董事長簡立忠表示，目前上櫃與興櫃生技公司已達187家，櫃買市場中的生技醫療產業市值僅次於半導體，近八成生技公司選擇在櫃買中心登錄及掛牌，顯示櫃買市場對生技產業的高度支持，而生技產業是創新驅動型產業，唯有資本與技術雙輪並進，才能穩健前行。

櫃買中心、臺灣證券交易所及鑽石投資（6901）11日共同主辦的「2025亞太生技投資論壇」以「動盪時局下生技產業的機會與挑戰」為主題，聚焦全球政經變局中的生技投資趨勢，深入探討資本如何驅動創新研發與企業國際化發展，吸引國內外逾500位業界菁英與專家學者共襄盛舉。

論壇由簡立忠、證交所董事長林修銘及鑽石投資董事長楊泮池共同揭開序幕。簡立忠表示，當前全球充滿不確定性環境中，台灣生技產業展現出強大的韌性與潛力，成為支撐經濟發展的重要支柱，目前上櫃與興櫃生技公司已達187家。櫃買中心積極協助具研發實力與成長潛力的企業進入資本市場，透過加速審查流程、提供多元輔導與籌資機制，協助企業壯大。

截至6月底，櫃買市場的生技公司總市值已突破5,700億元，募資總額自2020以來超過657億元，顯示資本市場與生技產業的連結不斷深化，櫃買中心未來將持續協助具研發實力與市場潛力的創新企業，拓展國際能見度與市場規模，深化與資本市場的對接，帶動我國生技產業穩健發展。

林修銘表示，生技醫療產業需要長時間研發及大量資金投入，對資本市場依賴尤為深厚，台灣具備完整的半導體、資通訊及AI產業鏈，未來可望與數位醫療、智慧醫療結合，創造跨領域整合與發展新契機；楊泮池則表示，當前全球政經局勢動盪，生技產業正面臨諸多挑戰，期盼藉由這次論壇，促進技術、資金、企業、市場、創新與監理之間的策略連結，攜手打造從資本市場延伸至國際舞台的完整生態體系，助力台灣生技產業拓展全球布局。

活動特別邀請行政院秘書長龔明鑫蒞臨，透過簡報說明台灣生技產業的發展概況、未來發展利基及策略，包括藥品及醫材推動策略等。