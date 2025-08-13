瓦城2025年上半年 EPS 4.47元 上銀1.75元

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳宋健生／台北、台中報導

瓦城（2729）昨（12）日公告半年報，上半年營收達30.52億元，年增0.26%，營業毛利15.56億元、營業利益2.18億元、稅後純益1.75億元，年減4.37%，EPS為4.47元。

瓦城展望下半年，將迎來兩項重大里程碑，包括全球研發中心正式啟用、美國首兩間直營店進駐洛杉磯核心商圈，有望增添營運。

傳動與控制科技大廠上銀科技昨（12）日公布第2季合併財報，單季匯損金額達4.22億元，本業獲利4.98億元遭嚴重侵蝕，致第2季稅後純益1.35億元、年減76.8%，每股純益0.38元。

上銀上半年合併營收117.64億元、年增0.6%，營業利益9.17元，累計匯損金額2.73億元，稅後純益6.18億元、年減36.7%，每股稅後純益1.75元，遜於去年同期的2.76元。

