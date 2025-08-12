全體上櫃公司7月營收2449億元 年增3%

櫃買中心公告，7月全體上櫃公司營收總計新台幣2449億元，年增3%，營收成長公司共444家，衰退公司共408家，營收持平公司共2家。

櫃買中心今天發出新聞稿指出，全體上櫃公司今年前7月累計營收總計1兆6951億元，年增9%，營收成長公司共533家，衰退公司共320家，營收持平公司1家，顯示上櫃公司基本面表現穩健成長。

櫃買中心表示，全體上櫃公司今年7月營收較去年同期成長的主要產業，為其他電子業、電子零組件業及資訊服務業。其他電子業及資訊服務業受惠於半導體建廠、AI應用及資料中心等建置及需求增加；電子零組件業則因AI伺服器及相關高階產品需求升溫，帶動營收成長。

營收衰退主要產業為建材營造業、鋼鐵工業及運動休閒業。建材營造業受建案完工交屋量減少影響；鋼鐵工業因國際車用市場需求趨緩，以及新台幣升值等影響訂單減少；運動休閒業則因歐美市場經濟波動等，使運動產品需求衰退。

全體上櫃公司今年前7月累計營收成長的主要產業，為電子零組件業、其他電子業及電腦及週邊設備業。電子零組件業因AI伺服器、電源供應器及相關高階產品需求升溫，帶動營收成長；其他電子業受惠於半導體建廠、AI應用及資料中心等建置及需求增加；電腦及週邊設備業因CPU、顯卡熱銷，及記憶體市場需求強勁使營收成長。

前7月累計營收衰退主要產業為金融業、鋼鐵工業及油電燃氣業。金融業受金融市場波動影響；鋼鐵工業因國際車用市場及航太產品需求趨緩，以及新台幣升值等使訂單減少；油電燃氣業因個別公司轉投資營建業，建案完工交屋量減少讓營收衰退。