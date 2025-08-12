全體上櫃公司7月營收2449億元 年增3%

快訊

中央社／ 台北12日電

櫃買中心公告，7月全體上櫃公司營收總計新台幣2449億元，年增3%，營收成長公司共444家，衰退公司共408家，營收持平公司共2家。

櫃買中心今天發出新聞稿指出，全體上櫃公司今年前7月累計營收總計1兆6951億元，年增9%，營收成長公司共533家，衰退公司共320家，營收持平公司1家，顯示上櫃公司基本面表現穩健成長。

櫃買中心表示，全體上櫃公司今年7月營收較去年同期成長的主要產業，為其他電子業、電子零組件業及資訊服務業。其他電子業及資訊服務業受惠於半導體建廠、AI應用及資料中心等建置及需求增加；電子零組件業則因AI伺服器及相關高階產品需求升溫，帶動營收成長。

營收衰退主要產業為建材營造業、鋼鐵工業及運動休閒業。建材營造業受建案完工交屋量減少影響；鋼鐵工業因國際車用市場需求趨緩，以及新台幣升值等影響訂單減少；運動休閒業則因歐美市場經濟波動等，使運動產品需求衰退。

全體上櫃公司今年前7月累計營收成長的主要產業，為電子零組件業、其他電子業及電腦及週邊設備業。電子零組件業因AI伺服器、電源供應器及相關高階產品需求升溫，帶動營收成長；其他電子業受惠於半導體建廠、AI應用及資料中心等建置及需求增加；電腦及週邊設備業因CPU、顯卡熱銷，及記憶體市場需求強勁使營收成長。

前7月累計營收衰退主要產業為金融業、鋼鐵工業及油電燃氣業。金融業受金融市場波動影響；鋼鐵工業因國際車用市場及航太產品需求趨緩，以及新台幣升值等使訂單減少；油電燃氣業因個別公司轉投資營建業，建案完工交屋量減少讓營收衰退。

營收 櫃買中心

相關新聞

上櫃資服股吸金！東捷資訊、虎門科技、大綜飆漲停 還有5檔漲逾5%

上市櫃資服類股表現亮眼， 櫃買市場的漲勢更是較集中市場搶眼，上櫃資訊服務股收盤上漲2.22%，東捷資訊（6697）、虎門...

聯寶上半年本業獲利大增27倍 不敵匯損…每股純益降至0.38元

聯寶(6821)於今日公布2025年上半年合併營收達3.07億元，年增27.32％，受惠磁性元件業務動能暢旺，營業利益2...

中探針第2季每股虧0.71元 美系智慧眼鏡大單入袋

中探針（6217）今（12）日召開董事會，通過第2季財報每股虧損0.71元，主要是認列匯損及業外，本業則接近損平。公司表...

優群2025年下半年可望績增兩位數

連接器廠優群（3217）昨（11）日舉行法說會，總經理劉興義表示，下半年業績將年增兩位數，成長動能包括客戶持續擴大採用D...

竹陞2025年上半年 EPS 5.73元 眾達2.51元

半導體智動化系統整合廠竹陞科技（6739）昨（11）日公布第2季稅後純益7,024.3萬元，季增12.2%，年增117....

立盈7月營收月增8% 富邦媒7月合併營收月減11%

立盈環保科技（7820）昨（11）日公布7月營收2,776萬元，續創新高，月增8.28%，年增77.34%；前七月營收1...

