緯軟審慎樂觀2025年下半年

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

緯軟（4953）昨（12）日舉行法說會，看好下半年互聯網及製造業將是主要成長動能，對整體營運審慎樂觀看待，AI半導體將是重點布局領域。

緯軟董事長蕭清志表示，在半導體市場客戶涵蓋代工製造、IC設計企業，雖然半導體目前只占營收比重約5%，但預計占比會持續提升，因半導體及AI等業務毛利率較高，帶動緯軟整體毛利率向上。

緯軟今年第2季稅後純益1.32億元，季增20%、年減2.94%，單季每股純益（EPS）達1.8元。

展望後市，蕭清志指出，即使還有關稅等變數，但預計本季呈增長態勢，下半年營運審慎樂觀看待。除了既有訂單，公司上半年拿下三個新客戶，半導體、ICT領域客戶需求量都有提升。

緯軟今年提出雙軸成長策略，將以AI加速價值提升，並以半導體差異化全球布局，正式成立「半導體新事業單位」，半導體應用占緯軟營收比重預計會持續提升。半導體與AI相關業務目前毛利率高於緯軟整體產品平均值之上，看好兩大新領域業務營收比重提升，抵銷部分互聯網業務毛利率較低的負面影響。

AI 半導體 毛利率

