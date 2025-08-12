快訊

偉康財報／智慧資安、AI智能決策助攻成長 第2季EPS 0.65元

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
偉康董事長連泓鈞（右）、總經理陳怡良。 記者吳康瑋／攝影
偉康董事長連泓鈞（右）、總經理陳怡良。 記者吳康瑋／攝影

數位身分認證大廠偉康（6865）12日公布，第2季稅後純益達1,019.2萬元，季增178%、年增31%，單季每股純益0.65元。本季獲利提升，主要受惠於高毛利業務比重增加，帶動毛利率升至41% ，較第1季增加2個百分點、較去年同期增加3個百分點。

受美國川普政府加徵關稅、國際經貿不確定性影響，導致部分客戶採購與投資計畫延後，雖上半年營收較去年同期減少4.5%，但累計上半年稅後淨利達1,385.8萬元、年增41%，毛利與獲利的同步提升，反映核心業務動能穩健，相較於出口導向產業，軟體產業對匯率波動影響較小，展現營運韌性。

台灣政府持續推動資安防護數位信任與 AI 應用政策，從行政院國家資通安全會報推出第七期國家資通安全發展方案，到《國家資通安全戰略2025》四大支柱強化關鍵基礎設施資安，皆以建構信賴且安全的數位社會為目標，強調零信任架構、防詐機制、FIDO國際認證標準與AI主動防禦等策略，提升產業供應鏈安全。

因應人工智慧領域發展，數位發展部以五大政策工具全方位打造台灣AI產業生態系，加速智慧醫療、智慧製造等產業導入AI的趨勢。偉康科技透過FIDO無密碼驗證與數據治理領域累積深厚技術基礎，並整合AI技術，在政策推動下協助客戶滿足合規、效率與安全三大面向。

近期偉康產品屢獲肯定，包括OETH身分認證SaaS服務榮獲「金漾獎」技術商模類冠軍、Nous智能洞察平台獲「智慧應用類」佳作，為唯一雙料獲獎企業。OETH系列產品通過國家資通安全研究院零信任第二階段的身分與設備鑑別認證，而延伸之AI指紋驗證器OETHenticator更榮獲經濟部「智慧創新大賞」AI應用類銀牌獎與IC設計類佳作。

同時，偉康以符合國際資安標準的OETH為核心，今年與華碩（2357）展開策略合作，推動資安防護在商用PC的創新應用，打造客戶數位轉型下更完善的防護。

展望下半年，偉康總經理陳怡良表示，偉康將攜手策略夥伴，強化在台資安與 AI 解決方案的領先優勢，以審慎樂觀態度迎接國際變局。未來將持續以智慧資安與智能決策方案，助力企業提升競爭力，邁向長期穩健成長。

