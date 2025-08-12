東研信超財報／匯損拖累 上半年EPS 0.47元

專業電子檢測廠商東研信超（6840）12日公告2025第2季營運成果暨7月份合併營收。惟受到業外匯兌損失影響，第2季稅後淨利861萬元，每股稅後純益（EPS）0.28元；累計上半年稅後淨利1,409萬元，每股稅後純益（EPS）0.47元。

該公司指出，雖匯率逆風影響獲利，隨著現有的NB、網通、工業電腦與電池儲能檢測案件量持續累積，以及高單價、高時數、高門檻、高客製化的AI伺服器檢測訂單可望在下半年陸續啟動挹注，東研信超對今年營運仍維持一定信心；日前公告7月合併營收為7,748萬元，雖較上月減少，然主要由於檢測時數較長之產品占比增加，使認列營收時間產生遞延，累計前七月合併營收5.14億元，維持年增走勢。

東研信超指出，為因應AI落地普及迎來的檢測新需求，公司近年積極投入新的檢測量能，其中專門檢測AI伺服器及周邊設備，擁有10米法電波暗室、電力配置最高可達450KW之龜山二廠，將於9月正式啟用，近期並已陸續取得大型雲端服務供應商（CSP）認證，檢測認證項目涵蓋AI伺服器及周邊液冷機設備（CDU）、電源機櫃模組（PSU）與電池備援模組（BBU）等設備。

公司進一步指出，AI伺服器相關檢測在上半年占比極低，龜山二廠投入營運後，今年預期占整體營收比重可達5%，明年在維持成長趨勢下，AI伺服器及周邊產品的相關檢測，將達雙位數以上的營收占比。因競爭同業少、客製化程度高，其檢測單價、時數、門檻皆高於一般消費性電子產品，占比提升對於毛利率將產生相當助益。

東研信超指出，亦將啟動兩岸市場布局調整策略，在中國市場維持既有檢測量能，穩健推進檢測業務發展，深耕在地服務；在台灣方面則將隨著龜山二廠正式啟用，AI伺服器等高階應用檢測項目陸續貢獻營收，台灣市場營收占比可望明顯提升。未來公司將聚焦資源於台灣市場，加速擴充技術量能與產能規模，預期將翻轉既有兩岸營收結構，打造更具韌性與競爭力營運版圖。