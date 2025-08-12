智崴財報／受匯損衝擊 第2季每股虧3.36元

智崴（5263）12日公告今年第2季財報，毛利率40%，每股虧損3.36元。公司表示，單季帳面上虧損2.3億元，主要是匯損造成衝擊所致，外幣資產未實現的評價損失約2億元，未來台幣若回貶，則可回沖匯兌利益。至於本業表現，則持續改善優化。

綜合上半年營運表現，智崴獲得經濟部「A＋企業創新研發計畫」2,400萬元補助款，將無人機技術應用於城市空中觀光。若排除匯率不利因素並加計補助款，上半年本業損失為6千多萬，已較去年同期收斂，顯示公司持續正向發展，並得到政策支持。

智崴指出，第1季毛利率26%、第2季回升至40%。上半年營業成本增加，主要是加拿大尼加拉大瀑布國家公園飛行影院，認列土建機電費用，以及新影片製作成本進入攤提。未來隨著授權量體將放大，可帶動毛利率改善。

公司坦言，匯率影響財報表現，現階段新訂單多以新台幣兌美元匯率29.28報價，上半年財報匯損相關衝擊約2億。隨著匯率逐漸穩定，未來相關評價損失可望逐步縮小或回轉為未實現利益。

智崴表示，關於美國對等關稅，相較主要競爭對手所在國家稅率落在15~39%不等，台灣目前稅率20%位居中段，與歐洲競爭者間存在約5%的差距。但美國市場的占比對智崴並不高，2024年占比僅為1%，關稅政策對智崴影響微小。

未來智崴將持續拓展歐美成熟市場，同時積極深耕新興市場如亞洲、中東，並於合理毛利率下積極爭取訂單，同時採在地生產或採購策略，減少跨國運輸與進口關稅成本，並優化產品設計，尋找料件替代方案，以降低成本，使專案毛利率維持在45~50%水準。