銳澤總座看旺下半年營運及獲利表現 積極布局海外市場

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
銳澤總經理周谷樺（右）12日出席櫃買中心上櫃新星業績發表會。翻攝自櫃買網站
銳澤總經理周谷樺（右）12日出席櫃買中心上櫃新星業績發表會。翻攝自櫃買網站

銳澤（7703）12日參加櫃買中心上櫃新星業績發表會，總經理周谷樺釋出對今年下半年營運及獲利表現審慎樂觀看法。

周谷樺表示，銳澤積極配合半導體客戶布局海外市場，繼日本、新加坡之後，旗下美國 RayZher Technology USA INC.子公司已於8月7日開幕，顯示銳澤國際化布局再邁出重要一步，並展開當地專業團隊布建、招募培訓體系與在地供應鏈夥伴，以強化既有客戶未來在地即時服務的能力，並積極展開在地業務推進，擴大接單布局。

高科技廠房氣體供應系統解決方案領導廠商銳澤今年7月合併營收達1.8億元，年增71.4％，續創歷年同期新高。累計今年前七個月合併營收13.57億元，年增42.1％，同步刷新歷年同期新高記錄。

隨著國際半導體相關、記憶體大廠紛紛加碼海外建廠計畫，正值半導體產業鏈重構與發展關鍵期，目前銳澤已完成日本、新加坡與美國市場等海外布局，長期目標希冀複製台灣成功營運模式，導入專業標準化流程、以及高穩定與高品質技術服務，強化全球市場競爭力，為下一階段成長開啟新局。

銳澤受惠氣體二次配拆移機與小型維護工程業務暢旺，加上氣體主系統工程訂單隨著客戶新擴廠計畫陸續啟動，帶動整體營運成長。隨著主要半導體及記憶體產業客戶持續推進新建與擴建計畫，高科技製造業對氣體供應系統工程需求保持熱度，相關專案執行進度穩步推展，均有益未來營運加溫。

展望第3季，銳澤持審慎樂觀看法。隨著半導體與記憶體客戶新廠擴建計畫持續進行，氣體主系統訂單需求有望持續升高，創造整體營運良好加分效果。同時，深耕氣體供應主系統與Turnkey統包業務，以及剛性需求的氣體二次配工程等，專注產品創新與技術研發、擴增國際化專業人力團隊，提供客戶高效的氣體供應系統解決方案及重要合作夥伴，擴大整體業務接單及市場競爭力。

布局 半導體 記憶體

