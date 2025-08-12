快訊

關稅爭議忙到焦頭爛額？行政院國旗倒掛 政院回應了

李東洺先發0.1局核炸被敲5安、2轟史上第3人 首局悍將慘遭海灌10分

一針針扎肚皮…「學姊」黃瀞瑩懷孕了 PO超音波照喊「媽媽會拚盡全力愛你」

永捷財報／上半年獲利0.31億元、年減19% 每股純益0.18元

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導

永捷（4714）12日公告上半年稅後純益為0.31億元，年減19%，每股純益0.18元。該公司指出，2026年國際足總世界盃（FIFA World Cup）訂單拉貨需求逐步發酵，以及新產線投產效益與研發新品導入的挹注下，營運將延續成長動能。

永捷表示，第2季合併營收達3.56億元，較去年同期成長102%；主要受惠於集團整合協同效益顯現，公司持續優化產品組合結構，並嚴控成本費用，帶動第2季營業毛利達0.8億元，唯因子公司信立（4303）業外認列其他帳上金融評價損失，使得單季營運表現虧損。累計上半年合併營收達6.72億元，年增105%；稅後純益為0.31億元，年減19%，每股純益為0.18元。

展望第3季，永捷持謹慎樂觀看法。該公司指出，觀察2026年國際足總世界盃（FIFA World Cup）訂單拉貨需求逐步發酵，以及新產線投產效益與研發新品導入的挹注下，營運將延續成長動能。

而面對全球供應鏈重組帶來的挑戰，永捷將持續最佳化產品組合與成本結構，並透過與子公司信立、普大的技術交流與產能共享，依託台灣領先的一條龍生產線，加速開發與驗證水性環保及回收再生新產品，縮短產品上市時程，強化供應鏈韌性。

同時，永捷亦憑藉著研發與製程整合優勢，配合積極拓展電子材料、運動鞋材與環保建築等多元應用市場，並擴大高機能複合材料產能規模，因應全球綠色轉型所帶來的長期需求成長提升品牌與客戶黏著度，為全年營運表現增添新動能。

據了解，永捷7月合併營收達1.3億元，較去年同期營收0.59億元成長121.5%，累計今年前七月營收達8.03億，較去年同期3.88億元成長107.2%。

營收 財報

延伸閱讀

亞洲藏壽司陸續結束中國事業 第2季轉盈每股賺0.9元

世芯重返4000元大關 早盤最高衝至4145元

汽車零組件廠相對穩健

航空四雄營收一好三壞 日本線載客率下滑、電商業務未恢復

相關新聞

上櫃資服股吸金！東捷資訊、虎門科技、大綜飆漲停 還有5檔漲逾5%

上市櫃資服類股表現亮眼， 櫃買市場的漲勢更是較集中市場搶眼，上櫃資訊服務股收盤上漲2.22%，東捷資訊（6697）、虎門...

中探針第2季每股虧0.71元 美系智慧眼鏡大單入袋

中探針（6217）今（12）日召開董事會，通過第2季財報每股虧損0.71元，主要是認列匯損及業外，本業則接近損平。公司表...

優群2025年下半年可望績增兩位數

連接器廠優群（3217）昨（11）日舉行法說會，總經理劉興義表示，下半年業績將年增兩位數，成長動能包括客戶持續擴大採用D...

竹陞2025年上半年 EPS 5.73元 眾達2.51元

半導體智動化系統整合廠竹陞科技（6739）昨（11）日公布第2季稅後純益7,024.3萬元，季增12.2%，年增117....

立盈7月營收月增8% 富邦媒7月合併營收月減11%

立盈環保科技（7820）昨（11）日公布7月營收2,776萬元，續創新高，月增8.28%，年增77.34%；前七月營收1...

崇友2025年上半年 EPS 3.24元 雙位數成長

崇友（4506）昨（11）日發布財報，第2季營收14.97億元，年增19.05％，稅後純益2.76億元，年增8.18％，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。