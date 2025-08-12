永捷財報／上半年獲利0.31億元、年減19% 每股純益0.18元

永捷（4714）12日公告上半年稅後純益為0.31億元，年減19%，每股純益0.18元。該公司指出，2026年國際足總世界盃（FIFA World Cup）訂單拉貨需求逐步發酵，以及新產線投產效益與研發新品導入的挹注下，營運將延續成長動能。

永捷表示，第2季合併營收達3.56億元，較去年同期成長102%；主要受惠於集團整合協同效益顯現，公司持續優化產品組合結構，並嚴控成本費用，帶動第2季營業毛利達0.8億元，唯因子公司信立（4303）業外認列其他帳上金融評價損失，使得單季營運表現虧損。累計上半年合併營收達6.72億元，年增105%；稅後純益為0.31億元，年減19%，每股純益為0.18元。

展望第3季，永捷持謹慎樂觀看法。該公司指出，觀察2026年國際足總世界盃（FIFA World Cup）訂單拉貨需求逐步發酵，以及新產線投產效益與研發新品導入的挹注下，營運將延續成長動能。

而面對全球供應鏈重組帶來的挑戰，永捷將持續最佳化產品組合與成本結構，並透過與子公司信立、普大的技術交流與產能共享，依託台灣領先的一條龍生產線，加速開發與驗證水性環保及回收再生新產品，縮短產品上市時程，強化供應鏈韌性。

同時，永捷亦憑藉著研發與製程整合優勢，配合積極拓展電子材料、運動鞋材與環保建築等多元應用市場，並擴大高機能複合材料產能規模，因應全球綠色轉型所帶來的長期需求成長提升品牌與客戶黏著度，為全年營運表現增添新動能。

據了解，永捷7月合併營收達1.3億元，較去年同期營收0.59億元成長121.5%，累計今年前七月營收達8.03億，較去年同期3.88億元成長107.2%。