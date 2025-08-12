長園科財報／第2季轉虧為盈 每股賺0.3元

快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

鋰鐵電池模組廠長園科（8038）12日公告2025年第2季合併營收為1.63億元，稅後純益1,889萬元，擺脫連續七季虧損，正式轉虧為盈，每股純益（EPS）0.3元；上半年營收2.01億元、年增461％，稅後純益752萬元，EPS為0.12元。

長園科第2季營運大幅成長主要在於公司取得新一代半導體級的鋰電池UPS認證，第2季半導體廠UPS鋰鐵電池模組與BMS電池管理系統出貨量較第1季大幅成長，加上子公司寰聖在電動車應用領域的訂單持續放量，帶動第2季營收季增326％、年增1,129％；第2季毛利率28.69％，較去年負毛利表現有顯著成長，推動第2季營業利益、稅後淨利，及EPS同步創下單季歷史新高。

在AI應用快速普及化的趨勢下，半導體、雲端運算、資料中心等高端領域的電源供應標準持續攀升，帶動高效能與高安全性的不斷電電池系統需求持續升溫，進一步推動公司UPS鋰鐵電池模組與BMS訂單穩步成長。此外，受惠全球淨零碳排、ESG永續趨勢與台灣綠能政策推進，鋰鐵電池的市場滲透率持續提升，進一步擴大公司市占率。

展望下半年，長園科將持續深耕半導體客戶UPS應用外，並拓展科技業、運輸業、服務業等其他高成長領域，以市場多元應用需求，壯大業績規模，提升獲利能力，穩定公司營運成長動能。

