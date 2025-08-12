欣新網財報／上半年EPS 2.06元 優於去年同期

全整合電商營運服務商欣新網（2949）公布上半年財報，合併營收25.7億元，年增21.8%；稅後淨利0.51億元，年增11%；每股純益（EPS）2.06元，優於去年同期。7月營收4.01億元，月減19.4%，年增20.4%；累計今年前七月合併營收29.67億元，年增21.5%，創歷史同期高點，預期成長動能將延續至本季。

台灣電商市場面臨境外平台競爭加劇、營運普遍呈現趨緩甚至負成長情況，欣新網上半年逆勢攀高，營收獲利均繳出年增雙位數亮眼成績。主要是採取整合行銷、規模化布局及全通路營運策略，有效成為品牌提升營運效益的重要助力。去年起欣新網積極開拓新品牌客戶並加速海外市場布局，擴大產品與市場版圖，看好相關成長動能將持續延續，進一步聚焦AI技術應用與電商營運服務，建立更高的差異化競爭門檻與市場優勢。

欣新網總經理黃懷恩表示，近來電商市場備受挑戰，品牌普遍面臨到生意越來越難做、營運效益難以放大的困境，對電商新技術、AI應用強化效率的需求也更加明顯。欣新網透過專業經驗，用更精準有效的方式提升銷售績效。而在品牌拓展部分，欣新網目前已有多個品牌客戶進入洽談階段，預計下半年將陸續展開合作，為營運注入新動能。

在海外市場部分，欣新網表示，菲律賓子公司以既有合作品牌與在地發展優勢，上半年表現已優於預期，展現穩健成長態勢，為全年目標奠定良好基礎。日本子公司業務亦有斬獲，預計今年將開始貢獻營收。