上曜集團持續擴大併購 斥資3億元收購詠昇科技34.67%股權

上曜（1316）集團12日宣布，旗下上曜建設與世紀（5314）民生科技計畫公開收購專業連接器及訊號傳輸線供應商詠昇（6418）科技，目標收購34.67%的股權，總計斥資近3億元，這一收購計劃旨在大幅增強集團的技術實力與市場地位，進一步推動產業整合。

上曜表示，世紀民生為擴展營運版圖，進而提升公司經營績效及競爭力，於今日經審計委員會及董事會決議通過，收購詠昇電子24.91%已發行普通股股權，總投資金額近2.15億元，預計將於今年9月完成交易。

上曜表示，詠昇科技是一家成立37年的老牌訊號連接器及訊號傳輸線製造商，主要專注於利基型產品的市場，終端產品應用範圍廣泛，並獲得廣泛的客戶肯定。隨著工業、汽車和醫療等物聯網（IoT）應用的趨勢上升，詠昇科技的產品需求持續增長，特別是在智慧穿戴、電競、光纖、物聯網、智慧製造、自駕車及人工智慧等應用領域。

上曜表示，集團旗下世紀民生則運用 AI技術於大健康科技領域，跨足保健食品和智慧穿戴產品，開創健康的新紀元。未來上曜集團計劃結合詠昇科技於智慧穿戴的IoT應用，透過連接器與智慧穿戴裝置的合作，逐步推進至更專業的醫療應用，進一步提升集團的綜合效益。此次收購不僅將提升業務協同效應，還能開創國內外市場的新機遇。

上曜表示，集團近年來透過積極的併購和策略合作，成功地擴大營運規模及多元化事業，集團總市值已突破400億元。詠昇科技去年營收接近8億元，隨著上曜集團的資源進駐，詠昇科技的業務布局將得到更強有力的支持，預期後續能夠實現更高的成長目標。