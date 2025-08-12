緯軟法說會／半導體業務比重持續看增 有望帶動整體毛利率向上

緯軟（4953）今年提出雙軸成長策略，將以AI加速價值提升，並以半導體差異化全球布局，並正式成立 「半導體新事業單位」。

展望後市，緯軟董事長蕭清志在12日舉行的法說會上指出，緯軟在半導體市場客戶涵蓋代工製造、IC設計企業，「很多響叮噹的大IC設計公司都是我們客戶。」

雖然半導體目前只占緯軟營收比重約5%，但公司預計占比會持續提升，且在半導體及AI等毛利率較高的業務比重成長下，將帶動緯軟整體毛利率向上。

展望後市，緯軟預計今年第3季度呈現增長態勢，整體下半年穩步增長，成長領域首先來自互聯網，如公司已拿下新的客戶，其次則是製造業，不管是半導體、ICT領域客戶需求量都有提升。

蕭清志表示，下半年展望目前來看OK，雖然還有很多變數，比如關稅政策，但整體而言仍是審慎樂觀看待。

從緯軟今年上半年營收產業別比重來看，互聯網34%、IT高科技22%、金融19%、新能源11%、製造7%、其他7%，互聯網比重持續成長，但新能源出現明顯下滑。緯軟預計互聯網產業動能將持續到下半年，除了既有訂單外，公司也於今年上半年拿下三個新客戶所致。

而從緯軟上半年區域市場營收比重來看，中國大陸為72%、台灣16%、日本7%、歐美及其他5%。緯軟表示，相較過往公司大陸增速放緩，主要是因緯軟今年執行穩健策略，強化客戶結構，並積極投入其他市場，比如公司在台灣半導體領域業務表現強勁，已簽下好幾家大客戶，至於日本市場下半年預計維持穩定成長軌道。

半導體應用目前占緯軟營收比重約5%，公司預計比重會持續提升。蕭清志強調，雖然現階段半導體在公司營收比重上不算高，但這個機會需求很大，因為台灣在半導體產業相當強，相信我們將來一定會做得很出色，量會逐步成長，公司今年策略是先把台灣市場基礎打好，接著再往美國、日本、東南亞地區拓展。

由於半導體與AI相關業務目前毛利率高於緯軟整體產品平均值之上，緯軟看好在兩大新領域業務營收比重提升下，將抵銷部分互聯網業務毛利率較低的負面影響。蕭清志指出，緯軟在ALL IN人工智慧策略及強化半導體業務下，理論上預計將帶動公司整體毛利率提升。

緯軟今年第2季毛利率17.32%，終止近幾季毛利率下滑趨勢，重返成長軌道。緯軟分析，近幾季毛利率下滑，主要是因互聯網業務占整體營收比重提升，而相關客戶毛利率表現相對較低，不過，預計後續毛利率將趨於相對穩定，不會像過去兩年逐季往下掉。