快訊

進香閨？蔡尚樺認了和林秉聖是這關係 談結婚進度她鬆口吐6字

林岱樺爭取普發一萬 卓榮泰：努力配合力拚9月底前發放

3字頭再現！台幣尾盤前摜破30元關卡 創3個半月新低

影／世紀民生收購詠昇電子股權 擴大保健食品、智慧穿戴綜效

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
世紀民生科技股份有限公司今天經審計委員會及董事會決議通過，收購詠昇電子股份有限公司24.91股%已發行普通股權，總投資金額近新台幣2.15億元，預計將於今年9月完成交易，詠昇電子董事長黃塗城（左）及世紀民生董事長張祐銘（中）出席說明會。記者邱德祥／攝影
世紀民生科技股份有限公司今天經審計委員會及董事會決議通過，收購詠昇電子股份有限公司24.91股%已發行普通股權，總投資金額近新台幣2.15億元，預計將於今年9月完成交易，詠昇電子董事長黃塗城（左）及世紀民生董事長張祐銘（中）出席說明會。記者邱德祥／攝影

上曜集團下的世紀民生科技股份有限公司為擴展營運版圖，提升公司經營績效及競爭力，於今天(8月12日)經審計委員會及董事會決議通過，收購詠昇電子股份有限公司(股票代號6418」)24.91股%已發行普通股權，總投資金額近新台幣2.15億元，預計將於今年9月完成交易。詠昇電子將成為上曜集團關聯企業，進一步強化世紀民生在連接器智慧穿戴裝置市場的佈局，並擴大集團在保健食品和智慧穿戴的支援能力。

世紀民生近年來轉型聚焦AI智慧健康、無人機、數位金融等新興領域，本次投資標的詠昇電子是一家成立37年的老牌訊號連接器及訊號傳輸線製造商，主要專注於利基型產品的市場，終端產品應用範圍廣泛，並獲得廣泛的客戶肯定，隨著工業、汽車和醫療等物聯網(IoT)應用的趨勢上升，詠昇電子的產品需求持續增長，特別是在智慧穿戴、電競、光纖、物聯網、智慧製造、自駕車及人工智慧等應用領域。藉由併入詠昇電子，經營團隊的陣容更加堅強，雙方公司將共享彼此既有資源，結合詠昇電子於智慧穿戴的loT應用，透過連接器與智慧穿戴裝置的合作，逐步推進至更專業的醫療應用，進一步提升集團的綜合效益。

連接器 智慧穿戴 穿戴裝置 保健食品

延伸閱讀

「睡前吞23顆藥」惹議 基層藥師轟：醫藥不分、用藥安全失靈

得知沈玉琳罹癌嚇一大跳 佩甄曝6月底和他聚餐真實狀態

前黑澀會美眉驚爆退化！「大腦長白點」現狀曝光 病因竟是用腦過度

5種常見保健食品可能損害心肝 醫警告恐提高心臟病及中風風險

相關新聞

上櫃資服股吸金！東捷資訊、虎門科技、大綜飆漲停 還有5檔漲逾5%

上市櫃資服類股表現亮眼， 櫃買市場的漲勢更是較集中市場搶眼，上櫃資訊服務股收盤上漲2.22%，東捷資訊（6697）、虎門...

中探針第2季每股虧0.71元 美系智慧眼鏡大單入袋

中探針（6217）今（12）日召開董事會，通過第2季財報每股虧損0.71元，主要是認列匯損及業外，本業則接近損平。公司表...

優群2025年下半年可望績增兩位數

連接器廠優群（3217）昨（11）日舉行法說會，總經理劉興義表示，下半年業績將年增兩位數，成長動能包括客戶持續擴大採用D...

竹陞2025年上半年 EPS 5.73元 眾達2.51元

半導體智動化系統整合廠竹陞科技（6739）昨（11）日公布第2季稅後純益7,024.3萬元，季增12.2%，年增117....

立盈7月營收月增8% 富邦媒7月合併營收月減11%

立盈環保科技（7820）昨（11）日公布7月營收2,776萬元，續創新高，月增8.28%，年增77.34%；前七月營收1...

崇友2025年上半年 EPS 3.24元 雙位數成長

崇友（4506）昨（11）日發布財報，第2季營收14.97億元，年增19.05％，稅後純益2.76億元，年增8.18％，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。