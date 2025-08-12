影／世紀民生收購詠昇電子股權 擴大保健食品、智慧穿戴綜效

上曜集團下的世紀民生科技股份有限公司為擴展營運版圖，提升公司經營績效及競爭力，於今天(8月12日)經審計委員會及董事會決議通過，收購詠昇電子股份有限公司(股票代號6418」)24.91股%已發行普通股權，總投資金額近新台幣2.15億元，預計將於今年9月完成交易。詠昇電子將成為上曜集團關聯企業，進一步強化世紀民生在連接器與智慧穿戴裝置市場的佈局，並擴大集團在保健食品和智慧穿戴的支援能力。

世紀民生近年來轉型聚焦AI智慧健康、無人機、數位金融等新興領域，本次投資標的詠昇電子是一家成立37年的老牌訊號連接器及訊號傳輸線製造商，主要專注於利基型產品的市場，終端產品應用範圍廣泛，並獲得廣泛的客戶肯定，隨著工業、汽車和醫療等物聯網(IoT)應用的趨勢上升，詠昇電子的產品需求持續增長，特別是在智慧穿戴、電競、光纖、物聯網、智慧製造、自駕車及人工智慧等應用領域。藉由併入詠昇電子，經營團隊的陣容更加堅強，雙方公司將共享彼此既有資源，結合詠昇電子於智慧穿戴的loT應用，透過連接器與智慧穿戴裝置的合作，逐步推進至更專業的醫療應用，進一步提升集團的綜合效益。