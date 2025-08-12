瓦城財報／上半年每股賺4.47元 第4季美國首兩間直營店將開幕

瓦城（2729）12日公告半年報，上半年營收達30.52億元、年增0.26%，營業毛利15.56億元，營業利益2.18億元，稅後純益1.75億元、年減4.37%，EPS為4.47元。

瓦城表示，主要是受人力與電費等營運成本上升所致，展望下半年，將迎來兩項重大里程碑，包括全球研發中心正式啟用、美國首兩間直營店進駐洛杉磯核心商圈，有望增添營運活水。

瓦城第2季營收達14.55億元，創歷史同期次高，營業毛利7.48億元、營業利益1.03億元、稅後純益0.74億元，年減20.4%、每股盈餘1.91元。公司表示，將持續透過成本控管與營運優化，推升營運效率及穩健獲利。

瓦城第2季受惠於清明連假、母親節及端午節等聚餐檔期，推升業績表現，同時亦結合各式行銷活動與會員經營策略，有效促進會員回訪；展店方面，持續以多品牌策略布局全台重要商圈，旗下泰式炒河粉品牌BO BO進駐中壢大江購物中心，成功吸引當地年輕、家庭客群，開幕首月假日翻桌率逾8.5次，推動品牌知名度持續提升，更為後續其他區域市場拓展增添信心；同棟大心中壢大江店則以全新形象回歸，藉由空間升級優化消費體驗，強化品牌競爭力，開拓新客並強化回流。

展望下半年，除了甫於7月在台北信義區全新百貨Dream Plaza開出1010湘及YABI KITCHEN，集團亦持續擴張中南部市場版圖，「瓦城」於8月陸續進駐台中米平方商場與台南全商場—新光三越台南小北門，搶攻當地客源；另隨暑假旅遊、父親節聚餐與百貨周年慶等黃金檔期接續，瓦城旗下品牌以高品質餐飲及服務為基礎，搭配數位會員及行銷活動並進吸客，有望帶動下半年營收穩健成長。

放眼後市，集團續以「深耕台灣、布局全球」為核心策略，台灣市場聚焦多品牌布局，位於桃園中壢的「全球研發中心」也預計將於第4季正式啟用，整合菜色研發、廚藝訓練、物流調度、食品安全與資運管理五大後勤功能，將提升產品研發效率與營運整合能力，並且支援海外市場拓展所需，為全球布局奠定堅實基礎。

海外市場方面，集團美國首兩家門店預計將於第4季開啟，進駐洛杉磯核心商圈，導入獨創的東方爐炒連鎖化系統，瞄準當地多元族群，提供新穎餐飲選擇，站穩海外展店布局的關鍵第一步。在多重市場動能挹注下，將有望持續推動集團穩健成長。