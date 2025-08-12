綠茵法說會／與韓國代理商簽約 4項自研原料進軍韓國

國際生技保健食品原料研發生產大廠綠茵（6846）生技12日召開公開法人說明會，公司產品於韓國市場推廣取得顯著進展，綠茵有4項自研原料將與韓國代理商於韓國、日本進行人體臨床實驗，未來將申請韓國機能性表示食品（HFF）搶攻市場，相關的臨床實驗資料亦可申請其他亞太國家認證及推廣應用，有利綠茵加速拓展亞太機能性食品市場。

綠茵Insumate®專利定序19肽(苦瓜胜肽)、Citrusvel ® 柑橘萃取(HPMF™)、RabenWhite®昭和草萃取(CRK774®)、Antromax®牛樟芝菌絲體四項自研原料，機能性表示分別為血糖調節、減肥、美白、保肝，將與韓國當地代理商簽約將合作進行人體臨床實驗。其中Insumate®專利定序19肽(苦瓜胜肽)、Citrusvel ® 柑橘萃取(HPMF™)已簽約，將分別於韓國、日本進行人體臨床實驗。

RabenWhite®昭和草萃取(CRK774®)、Antromax®牛樟芝菌絲體也將於韓國進行人體臨床實驗，預計分別在今年8月、12月簽約。

韓國機能性食品市場自2019年以來快速成長，根據韓國健康機能食品協會（KHFS）調查推估，2022年韓國健康機能食品市場規模超過6兆韓元（約50億美元），市場規模在4年內成長了近25％。韓國食品藥品安全廳（KFDA）調查，韓國健康機能食品近6成銷售額來自前2％的大企業，銷售主力產品來自大型業者。

綠茵表示，簽約的韓國代理商為當地大型企業，合作對象遍及各大品牌，有利綠茵自研自製產品於當地推廣，目前Antromax®牛樟芝菌絲體已取得韓國一般食品（MFDS）認證、Zymologist™綜合蔬果發酵液也已在韓國市場銷售，未來四項自研原料取得韓國機能性表示食品（HFF）之後，將加快搶攻市場。

韓國機能性食品在全球市場上以其對健康的益處和嚴格的生產標準而聞名，綠茵取得臨床實驗資料資料，數據將可用於申請日本機能性食品（FFC）及其他亞太國家認證與推廣。其中，Insumate®專利定序19肽(苦瓜胜肽)－血糖調節、Citrusvel ® 柑橘萃取(HPMF™)－減肥的訴求功效，切中兩大健康產業的重要市場。

根據Verified Market Reports，亞太地區糖尿病和糖尿病前期疾病患者最多的地區，是糖尿病補充劑成長最快的市場，2024年亞太地區糖尿病補充劑市場規模約35.2億美元，預計到2033年將成長至95.7億美元；2024年亞太地區體重管理補充劑市場規模110億美元，預計至2032年將達210億美元，年複合成長率達8.7％。

海外市場快速成長將是綠茵營運規模進一步擴大的主要推動力，上半年在東南亞及港澳市場的貢獻下，海外市場銷售大幅成長92%，帶動營收與營業利益同步創下歷年同期新高。上半年營收4.42億元，年增5.81％；營業利益9,205萬元，年增25.2％，獲利成長幅度高於營收成長幅度，歸功於公司穩定提升毛利率的銷售策略，隨著營收規模推升，收到獲利成長躍升的加乘效果。

下半年為綠茵傳統旺季，預期海外市場成長、穩定提升毛利率的銷售策略效益將更為明顯。