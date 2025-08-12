快訊

上櫃資服股吸金！東捷資訊、虎門科技、大綜飆漲停 還有5檔漲逾5%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股。聯合報系資料照／記者陳正興攝影
台股。聯合報系資料照／記者陳正興攝影

上市櫃資服類股表現亮眼，櫃買市場的漲勢更是較集中市場搶眼，上櫃資訊服務股收盤上漲2.22%，東捷資訊（6697）、虎門科技（6791）、大綜（3147）漲停收盤，叡揚（6752）、凱衛（5201）、全景軟體（8272）、國眾（5410）、驊宏資（6148）收盤漲幅都超過5%。

台股12日集中市場收在24,158.36點，上漲22.86點；櫃買市場收242.36點， 上漲2.16點， 漲幅0.89%，上櫃各類股表現上，光電股、電子組件股、資訊服務股收盤漲幅都超過2%，漲幅領先。

東捷資訊早盤以51元開高走高衝上漲停51.5元鎖死到收盤，成為資服股領頭羊；虎門科技以103元開出，早盤也衝上漲停112元後鎖死到收盤；大綜以216.5元開出， 近午盤衝上漲停229元鎖死到收盤。

東捷資訊今年持續深化SAP應用，整合ERP雲端與AI加值應用服務創新解決方案，協助企業提升SAP ERP升級效益；第2季稅後純益0.27億元，年增 41.3%，每股純益（EPS）0.98元，創 2018年第3季以來單季新高，累計上半年稅後純益0.5億元，年增36.1%，每股純益1.84元，創同期高。

東捷資訊7月合併營收1.43億元，月增38.12%、年增70.6%，累計今年前七月合併營收8.33億元，年增18.3%；近期承接大型半導體封裝業新客戶ERP升級建置專案，將可望挹注第3季營運動能。

虎門科技第2季營收1.84億元，年增18.25%，歸屬母公司稅後淨利0.24億元，年增13.46%，每股純益1.16元。第2季營收、獲利、EPS都創歷年同期新高；7月營收6,670萬元，年增14.09%，累計前七月營收4.32億元，年增19.73%，單月與累計營收再創同期新高。

大綜第2季營收13.1億元，年增35%，因業外匯損0.64億元，影響獲利表現，第2季每股純益0.49元；累計上半年營收44.6億元，年增125.54%，營業毛利5.13億元，稅後純益1.57億元，每股純益4.03元。

