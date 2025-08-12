竹陞2025年上半年 EPS 5.73元 眾達2.51元
半導體智動化系統整合廠竹陞科技（6739）昨（11）日公布第2季稅後純益7,024.3萬元，季增12.2%，年增117.7%，每股純益3.3元，獲利攀上單季新高。
竹陞科技第2季毛利率62.45%，季減2.57個百分點，年增7.66個百分點。上半年毛利率63.64%，年增8.23個百分點，為史上同期次高；稅後純益1.33億元，年增166.3%，每股純益5.73元，為同期最佳。
【記者林薏茹／台北報導】眾達-KY（4977）昨（11）日公告第2季轉盈，單季稅後純益3.01億元，創新高，每股純益3.8元；上半年每股純益2.51元。
眾達第2季毛利率23.17%，季減0.53個百分點，年增8.77個百分點；營益率4.22%，季減0.22個百分點，並較去年同期轉正。
