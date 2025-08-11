崇友財報／電梯市場旺！第2季EPS 1.56元、創同期新高

崇友（4506）11日發布財報，第2季營收14.97億元，年增19.05％，稅後純益2.76億元，年增8.18％，每股稅後純益1.56元，單季獲利創下歷史同期新高；今年上半年稅後純益5.72億元，年增14.36％，每股稅後純益3.24元，上半年獲利創同期新高。

崇友表示，第2季受惠旗下新梯、汰舊換新業務訂單出貨完工保持良好進度，加上積極開拓老舊電梯汰換業務，確保民眾電梯搭乘安全以及電梯檢修零件供應免受停產風險影響，進一步挹注第2季新梯、汰舊換新業務營收占比分別達48.5％、7.7％。

此外，公司仍不斷深化原料採購成本與管理費用控管等，成本策略顯現下，挹注第2季毛利率攀升至32.12％，營業利益率達21.34％水準。

崇友今日同步公告，7月營收5.76億元，年增42.68％，單月創歷史同期次高紀錄；累計今年前七月營收36.66億元，年增27.07％，創歷史同期新高。

崇友表示，主要受惠於新北市中和的科技大樓、桃園市及台中市等多起集合住宅新梯大型訂單、以及台南市西門路國際級飯店整修工程等汰改大型案件完工認列挹注，進一步推升營收。

展望未來，崇友表示，持審慎樂觀看法，隨著近年集團持續拓展商辦與高端住宅新梯案源，加上政府政策持續推動都市更新及危老重建，帶動國內老舊電梯汰換需求持續升溫，推升集團目前整體在手訂單金額創歷史新高，未來動能無虞。