濾能7月合併營收6501萬元 年增175%創30個月新高

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
濾能董事長黃銘文。圖／本報資料照片
AMC微汙染防治與半導體化學濾網的專業濾網製造商濾能（6823）今日公告2025年7月合併營收6501萬元，創近30個月來新高，相較6月與去年同期分別成長33%與175%。此一成長來自公司主要客戶—國內半導體大廠對AMC濾網產品恢復下單動能，訂單回流顯著，推升公司7月合併營收表現。

濾能自主研發的AMC濾網產品目前在2至10奈米的先進製程應用相當廣泛，由於半導體先進製程對於AMC濾網的潔淨度與穩定性要求極高，一旦獲得認可，將可望成為長期夥伴；加上濾能是國內少數「AMC濾網+駐廠服務」的整合型供應商，預期逐步恢復的AMC濾網訂單動能，再搭配客戶建廠及先進製程量產的進度如期，下半年起月營收表現有機會像2022年高峰靠攏。

在半導體製程中，空氣中的微量分子汙染（AMC）會嚴重影響晶片生產良率與製程設備壽命，尤其在3奈米製程下更顯關鍵。根據 QY Research 的統計，2023年全球AMC監測系統市場規模約為 11.1億元，預估至2030年將達17.3億元，其中在亞太地區，尤其是中國、台灣、日本與韓國，因半導體與電子產業快速擴張，AMC 防治設備需求增速高於全球平均，成為推動市場成長的主要動能。

在第2季毛利率回升且轉虧為盈的基礎下，濾能樂觀看待下半年營運展望，隨著下半年起逐月營收可望朝2022年高峰看齊，以及第4季公司自主研發的大型AMC濾淨設備及ESG導向產品將陸續通過終端測試認證階段，並安排出貨裝機，有望成為公司營收及獲利新一波的成長引擎。

奈米 營收 半導體

相關新聞

藏壽司財報／第2季虧轉盈 上半年 EPS 0.56元

亞洲藏壽司（2754）11日公告半年報，上半年合併營收為27.69億，年增5.8%，稅後淨利0.26億，年減68.2%，...

星亞掛牌上櫃首日大漲逾27% 抽中一張現賺1.25萬元

台亞旗下小金雞星亞視覺（7753）11日以每股45元正式掛牌上櫃，首日展開蜜月行情。星亞早盤以57.5元開出，大漲12....

叡揚財報／上半年獲利大增、每股賺3.64元 繳亮麗成績

資訊軟體領導大廠叡揚（6752）於11日公布，今年上半年度合併營收為9.46億元，與去年度同期7.86億元相比，年增20...

這檔生技股7月營收創歷史新高 股價漲停來到歷史最高

聯合（4129）11日受7月營收創單月歷史新高激勵，開盤股價即跳空上漲，並迅速鎖上漲停價位，來到114元，委買300餘張...

光洋科7月業績勁揚33%

光洋科（1785）昨（10）日公告7月合併營收35.93億元，較6月大增33.2%，並較去年同期大幅成長62.6%；前七...

順達7月營收月減3.3% 衝 BBU 業務

電池模組廠順達（3211）昨（10）日公告7月合併營收達10.16億元，月減3.33%，年減1.09%。

