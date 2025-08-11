匯損衝擊 宣德第2季每股虧0.61元逾2年首見

連接器廠宣德今天公布半年報，受匯損衝擊，宣德第2季歸屬母公司淨損新台幣1.05億元，每股淨損0.61元，創下近2年多來首見單季虧損。

宣德表示，第2季虧損主要是匯損嚴重，若還原業外匯損，本業仍然穩健獲利。累計宣德上半年歸屬母公司淨利8267萬元，每股稅後純益0.48元，仍維持獲利。

展望後勢，宣德表示美國手機客戶自第3季起顯著拉貨，加上越南、墨西哥2個新廠加入，預估今年營運逐季走高，最高點將落在第4季。

宣德透露近期接單有所斬獲，成功拿下北美最大行動支付業者機台約15億元訂單，預計明年第1季起開始交貨。

宣德幾年前獲得中國立訊集團透過香港商聯滔電子入股投資，惟今年2月，聯滔申報轉讓宣德股票8000張，聯滔持有宣德股數從原本5.19萬張降為4.39萬張，引發市場關注。

宣德今天表示，大股東聯滔出售8000張後，宣德整體董監事及內部人的持股仍較去年同期增加，顯示營運團隊持續看好投資台灣、全球布局。

宣德今天並公告多項高層職務調整，包括財會主管特助顏慈容，接替林宏昇成為新任財務及會計主管；另外資材主管謝淑芬則接任營運長。