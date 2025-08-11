能率亞洲財報／第2季每股賺0.49元 帶動上半年轉虧為盈

能率亞洲（7777）董事會通過第2季財報，第2季單季EPS為0.49元，帶動整個上半年轉虧為盈。

上半年度EPS為0.13元，其中第1季受到美國關稅等不確定因素影響，台灣股市較為低迷，連帶造成投資部位評價損失，導致第1季EPS為負數，第2季隨著總體經濟大環境較為明朗，台灣股市重回2萬點大關，加上多家未上市櫃投資部位公司陸續進入資本市場或是準備進入資本市場，預計下半年多個投資部位也會有更多好消息出現。

能率亞洲為台灣永續型創業投資基金，公司以數位轉型為投資核心，專注在機器人、AI、高階醫療、新能源車等產業。因應AI世代的來臨，世界各大公司爭相發表人型機器人，2025年被視為人形機器人元年，而能率亞洲作為肩負新創產業投資基金的使命，更要站在浪潮的前端，因此在今年2025年陸續投資了美國人型機器人Agility Robotics機器人等相關公司，希望將美國機器人產業技術帶來台灣，引領台灣機器人新創產業之發展，故能率亞洲也將於9月中下旬邀請美國人型機器人創辦人之一Jonathan Hurst來台進行一連串的拜訪及探討未來人型機器人的發展，期待帶給台灣新創產業更多想法與創新。

除此之外，能率亞洲所投資的多家公司，如皇家可口（代表產品之一為台灣消費者喜愛的杜老爺冰品）也在本月初通過股票上市審查，預計最快10月將由興櫃轉上市；而日本IP動漫相關的智寶國際也規劃於9月底前申請興櫃登錄，近期智寶多項遊戲大作陸續發表，如FINAL FANTASY XIV、Lollipop Chainsaw 2等。

除前述與消費者日常生活相關之投資部位預計IPO或準備興櫃轉上市外，能率亞洲尚有多檔製造產業等投資部位預計在第3季及第4季規劃進入資本市場。

除此之外，能率亞洲在今年創投公會舉辦的創投之星活動中，獲選「卓越投資獎」，這展現能率亞洲充分運用其永續型創業投資基金之優勢，除不斷扶持台灣新創公司發光發熱，並引導他們進入資本市場，也因這些優質之新創企業進入資本市場，除為台灣證券市場注入新活水外，也將為投資人帶來充沛之投資回報。