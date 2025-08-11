優群法說會／下半年業績兩位數成長 AI 新增美系 CSP 客戶

連接器廠優群（3217）11日舉行法說會，總經理劉興義表示，下半年業績將年增兩位數，成長動能包括客戶持續擴大採用DDR5，提高滲透率，AI客戶除了Meta之外，又新增美系雲端服務供應商（CSP）客戶G公司，至於應用在美系手機大廠的微型沖壓件，也將擴大應用到筆電，同時看好2026年業績持續成長。

優群第2季產品銷售額占比，SO-DIMM占36%、M.2占29%、USB-C占10%、Long-DIMM占11%、微型沖壓件（Metal Bar）占7%，其他7%。

優群第2季毛利率48.15%，季減2.1個百分點，該公司表示，主要是受到新台幣升值所致，不過，原先預估，新台幣兌美元每升值1%，影響毛利率0.4%，目前看來影響不大，主要是產品組合優化，因為DDR5轉換率提升，推升獲利符合預期。

展望下半年，劉興義說，雖然上半年有提前拉貨效應，但是下半年業績還是可以成長兩位數，主要是DDR5的滲透率持續提升，帶動SO-DIMM與Long-DIMM持續成長，目前已經看到，客戶停產或是減產DDR4。DDR5第2季數量占比65%，營收占比75%，下半年轉換率持續提升，全年占比會到七成，年底數量占比將達到80%，營收占比更高一點。

至於在Long-DIMM產品方面，他說，可以細分為，U-DIMM是給桌機使用，R-DIMM是給伺服器，不論營收或是數量都是增長，U-DIMM占三分之二，R-DIMM占三分之一，第4季重要客戶加入後，兩者的數量將差不多。至於客戶包括技嘉（2376）、華碩（2357）與華擎（3515），美超微，Meta，並增加新的CSP客戶G公司。

他強調，G公司產品已經量產，9月放量，因為新機種在9月。至於Meta明年的量會增加，第4季會加倍備貨。

微型沖壓件方面，他說，7到9月都是出貨旺季，獨家供貨，主要是美系手機客戶，第3季也是毛利率高峰，目前有新的案子擴大應用在美系筆電客戶。雖然筆電的使用數量只有原來的10%，但是單價增加100%，因此，貢獻度可以增加20%。