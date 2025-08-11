集雅社營收／7月3.75億元 前7月27億元、再創同期新高

快訊

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
集雅社於全新商業地標「DREAMPLAZA」3樓的門市「時代二館」，積極拓展高端家電市場。業者提供。
百貨業精品家電通路商集雅社（2937）11日公告7月營收3.75億元，月減2.1%，年增10.35%；累計今年前7月營收27.25億元，年增13.09%，續創歷史同期新高。公司表示，隨著全球氣溫升高、台灣去年年均溫已達24.97度，較百年平均高出1.66度，創觀測史上新高，加上AI家電需求快速擴大，因此空調與AI智慧家電接棒成為公司新一階段的營運動能。

集雅社說明，入暑以來的連日高溫，加上最近是許多學生族與租屋族換機旺季，使得今年空調銷售熱度有延續的跡象。也因此，各門市持續深化空調行銷力道，並祭出購買空調搭贈多款好禮的活動搶市，希冀藉此搶攻炎熱商機。

集雅社家電規劃師進一步指出，目前消費者挑選的仍多以日系與韓系節能變頻冷暖機種，並針對中小坪數需求推出的專屬機型為主，包括節能成效、全屋空調規劃配置專業度、施工效率…都是消費者在選購時所重視的關鍵因素。

除空調外，集雅社亦積極擴大AI智慧家電產品線推廣，並可望成為今年下半年產品的重要驅動力。公司指出，AI家電正邁入以「主動學習」、「環境理解」、「跨設備協同」為核心的全新應用時代，超越傳統僅具備連網或語音控制的AIoT產品。

集雅社今年主推AI冰箱、洗衣機、空氣清淨機等皆搭載真正AI演算技術，能根據使用者習慣與情境自動優化運作邏輯。

例如AI洗衣機可偵測衣物髒污程度與重量，自動推薦最佳洗程；AI冰箱可根據開關頻率與食材儲存狀況自動調節冷卻模式；空氣清淨機則能感知活動頻率與空氣質變，智慧調控風速與啟動時機，實現真正「主動式生活管理」。

為強化消費者體驗，集雅社於部分門市中也設置AI智慧家電展示專區，透過模擬居家環境與互動體驗，引導消費者了解AI設備在日常生活中的應用價值。展示品牌涵蓋Samsung、LG、Panasonic等國際大廠，並結合情境導覽與銷售顧問解說，提升購買意願與轉換效率。

集雅社強調，未來也將持續擴展全台體驗據點、深化AI產品線整合行銷，並結合數據行銷與會員經營，全面強化品牌於高端生活家電市場的領導地位。

法人表示，消費者使用行為正由『智慧連網』逐步轉向『智慧主控』，反映出AI家電的市場接受度快速提升；後續市場也看好AI智慧家電結構性成長與空調補單力道，將推動營運延續上半年雙位數成長動能。

集雅社積極布局新據點，7月進駐台北全新商業地標「DREAMPLAZA」3樓，優化高端品牌體驗。業者提供。
