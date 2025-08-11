信立財報／上半年獲利6.7億元、年增1.2倍 第2季受評價損失影響虧損

信立（4303）11日董事會通過今年上半年財報，上半年稅後淨利6.7億元，年增123.4%，上半年每股稅後純益（EPS）8.51元。不過第2季因業外認列其他帳上金融評價損失，使得單季稅後淨損5.85億元，第2季每股淨損7.42元。

信立也同步公告7月合併營收為0.92億元，月減7.06％、年增579.38％，累計今年前七月營收5.95億元，年增384.65％，成長動能主要來自運動品牌對仿真皮革與金屬色運動鞋、休閒服飾的需求持續升溫，加上高機能應材與永續材料在客戶端的滲透率不斷提升，帶動客戶的拉貨力道提升，為下半年營運再加溫奠定穩固基礎。

信立化學第2季合併營收2.79億元，季增24.34％、年增390.54％，受惠於集團整合協同效益顯現，公司持續優化產品組合結構，並嚴控成本費用，帶動第2季營業毛利達0.57億元，季增103.84％、年增421.05％。只不過第2季因業外認列其他帳上金融評價損失，使得單季營運表現虧損，累計2025年上半年合併營收5.03億元，年增360.46％；營業毛利0.84億元，年增478.54％；稅後淨利6.71億元，EPS為8.51元。

信立強調，目前從自結損益來看，7月單月未實現之投資評價變動已回沖轉正，且單月已完全彌補第2季帳面虧損，同時公司仍持續推進核心本業營運規模放大。

展望2025年第3季，信立維持審慎樂觀看法。信立將以「產能精進 × 材料創新 × 版圖拓展」為核心推進策略，一方面，加速製程智慧化與減碳升級，提升單位產能效益與產品一致性；另一方面，深化高機能應材與永續材料的開發，擴大在智慧穿戴、運動用品及高端家居等應用市場的布局。在全球運動與休閒市場需求仍處成長軌道下，乾式PU、濕式PU及榔皮等產品在主要品牌與新興客戶的訂單維持穩定，將持續支撐信立下半年的營運表現。

此外，信立將靈活運用資產與資本市場工具，搭配策略性投資、技術聯盟及上下游協作，擴充多元化供應鏈並提升市場反應速度，藉由產品組合優化與市場滲透率提升，預期將形塑更具韌性的成長曲線，並在全球永續與機能化趨勢下，持續為股東、客戶與合作夥伴創造長期穩定價值。