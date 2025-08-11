宣德財報／匯損嚴重致使第2季每股虧0.61元 估今年營運高點在第4季

宣德科技（5457）11日公告第2季財報，單季毛利率17.3%、較上季減少0.7個百分點，每股淨損0.61元。

該公司表示，單季虧損主要是匯損嚴重，若還原業外匯損，本業仍然穩健獲利。美國手機客戶自第3季起顯著拉貨，加上越南、墨西哥兩新廠加入，預估今年營運逐季升高，最高點將落在第4季。

值得注意的是，宣德大股東香港商聯滔電子陸續申報減少持股，截至目前已申報轉讓之張數為8,000張；而在大股東香港商聯滔電子出售8,000張後，整體董監事及內部人的持股，都相較去年同期增加，營運團隊持續看好投資台灣、全球布局。

宣德近期傳出接單好消息，首先是拿下北美最大行動支付業者機台約15億元訂單，明年第1季起開始交貨。其次，北美智慧門禁系統、馬來西亞廠則有消費電子組裝訂單亦將陸續交貨。至於美國手機客戶，美國大型客戶所有產品均改為Type-C，加上有新款耳機問世，今年該客戶訂單穩定成長。

宣德今年7月營收20.8億元，年減6.73%，短期仍有匯率因素干擾。雖有部分子公司不再合併營收改權益法，影響部分七月營收，但累計前七月營收仍達129億元、年增約14.61%。公司認為，新台幣走勢與關稅議題，是所有出口業者面臨的課題，非單一廠商能改變，集團將致力應對相關衝擊。

宣德集團含子公司在全球管理共六地、11個廠區，橫跨中國大陸、東南亞及墨西哥，以搭配客戶群之生產及分散規劃，針對個別客戶的需求做調配，可以提供生產基地的彈性的優勢有機會爭取到轉單紅利，下半年看旺新產能加入的疊加效果。