橙的營收／7月4,258萬元、年增21.9％ 美洲、台灣銷售助攻

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

橙的（4554）7月合併營收4,258萬元，較去年同期成長21.97％，並改寫近四年同期新高。累計2025年1至7月合併營收達新台幣2.77億元，同步年增21.14％，創近八年同期新高。

橙的表示，受惠歐洲市場持續推動經銷與直營並行的雙軌銷售策略模式，有效提升區域市場滲透率，加上美洲市場主力客戶拉貨逐步回復過往正常水準，且橙的仍積極拓展台灣地區訂單成效逐步顯現，帶動7月AM業務銷售年增31.08％表現，其中，以美洲、台灣地區分別較去年同期成長239.86％、122.14％最為顯著，皆有助於持續創造集團整體營運良好成長動能。

橙的進一步指出，台灣市場隨著法規要求所有小型轎車標配TPMS後，未配備TPMS的既有車主對於加裝的需求近期逐步升溫，成為未來帶動售後市場訂單成長的潛在推力，同時，隨著TPMS於新車市場的普及率提升，預期將有助於中長期零件更換需求的穩定累積，為AM業務奠定良好發展基礎，橙的亦持續透過產品線擴充、通路經營優化以及區域市場的策略布局，提升品牌在全球AM市場的整體競爭力。

