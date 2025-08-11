立盈營收／7月2,776萬元創新高 前七月1.61億元為去年全年的86%

立盈環保科技（7820）11日公布7月營收，受惠於半導體產業進入旺季，單月營收2,776萬元，月增8.28%、年增77.35%，創下歷史新高。

累計今年前7月營收1.61億元，年增100.89%，已達成2024年全年營收的86%。

立盈表示，前七月營收顯著成長主要受惠於半導體高階製程持續擴增，帶動其製程中產生的氟化鈣污泥處理需求。公司積極提供客戶技術服務解決方案，推升營收持續走高。

展望未來，立盈除了持續擴增產能以因應半導體客戶旺季需求，更與國內半導體及鋼鐵業者合作開發高階「綠色人造螢石」。此產品不僅能滿足鋼鐵業高值化煉鋼需求，也協助半導體業者達成「零廢棄」與「減碳排」目標，符合RE100淨零承諾。

在財報方面，立盈上半年表現同樣亮眼。受惠於中科廠新產能及平鎮廠產能利用率提高，上半年營收1.33億元，年增107%。毛利率從去年同期的53.5%提升至55.9%，營業淨利年增255%至4,284萬元。

立盈指出，儘管因新廠增加人力及承銷輔導費用，使營業費用增加41%，加上新台幣第2季升值產生匯兌損失，但上半年稅後淨利仍達3,063萬元，較去年同期大幅成長215%。以6月底股本3.12億元計算，每股稅後純益0.99元，顯著優於去年同期的0.34元。

法人看好，立盈的核心競爭力在於超過70%營收來自半導體業的循環經濟技術服務。隨著國內半導體先進製程持續領先，為公司在國際政經波動下，打造了穩定的營收與獲利基礎。