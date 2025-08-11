快訊

放颱風假再帥一次？蔣萬安回應了 曝楊柳對台北影響

日職／火腿3戰拿2分遭軟銀橫掃 孫易磊承擔首敗不滿自己兩度開局保送

北檢函文客運業者說明「反罷廣告」 羅智強：東廠來了！

立盈營收／7月2,776萬元創新高 前七月1.61億元為去年全年的86%

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
立盈營收成長動能強勁，2016年至2024年營收複合年均成長率（CAGR）高達36.46%。隨著半導體需求推升，公司2025年前7月累計營收年增率（YoY）達101%，其中7月單月營收年增率亦達77%，顯示營運表現持續加速。立盈提供。
立盈營收成長動能強勁，2016年至2024年營收複合年均成長率（CAGR）高達36.46%。隨著半導體需求推升，公司2025年前7月累計營收年增率（YoY）達101%，其中7月單月營收年增率亦達77%，顯示營運表現持續加速。立盈提供。

立盈環保科技（7820）11日公布7月營收，受惠於半導體產業進入旺季，單月營收2,776萬元，月增8.28%、年增77.35%，創下歷史新高。

累計今年前7月營收1.61億元，年增100.89%，已達成2024年全年營收的86%。

立盈表示，前七月營收顯著成長主要受惠於半導體高階製程持續擴增，帶動其製程中產生的氟化鈣污泥處理需求。公司積極提供客戶技術服務解決方案，推升營收持續走高。

展望未來，立盈除了持續擴增產能以因應半導體客戶旺季需求，更與國內半導體及鋼鐵業者合作開發高階「綠色人造螢石」。此產品不僅能滿足鋼鐵業高值化煉鋼需求，也協助半導體業者達成「零廢棄」與「減碳排」目標，符合RE100淨零承諾。

在財報方面，立盈上半年表現同樣亮眼。受惠於中科廠新產能及平鎮廠產能利用率提高，上半年營收1.33億元，年增107%。毛利率從去年同期的53.5%提升至55.9%，營業淨利年增255%至4,284萬元。

立盈指出，儘管因新廠增加人力及承銷輔導費用，使營業費用增加41%，加上新台幣第2季升值產生匯兌損失，但上半年稅後淨利仍達3,063萬元，較去年同期大幅成長215%。以6月底股本3.12億元計算，每股稅後純益0.99元，顯著優於去年同期的0.34元。

法人看好，立盈的核心競爭力在於超過70%營收來自半導體業的循環經濟技術服務。隨著國內半導體先進製程持續領先，為公司在國際政經波動下，打造了穩定的營收與獲利基礎。

營收 半導體

延伸閱讀

毅嘉因這個題材發酵 股價亮燈鎖漲停

獲利績優生 領漲先鋒

連雨積淹水高市類鼻疽增2例 皆有污水污泥接觸史

核三公投正方出爐 藍白合作開啟宣傳

相關新聞

藏壽司財報／第2季虧轉盈 上半年 EPS 0.56元

亞洲藏壽司（2754）11日公告半年報，上半年合併營收為27.69億，年增5.8%，稅後淨利0.26億，年減68.2%，...

星亞掛牌上櫃首日大漲逾27% 抽中一張現賺1.25萬元

台亞旗下小金雞星亞視覺（7753）11日以每股45元正式掛牌上櫃，首日展開蜜月行情。星亞早盤以57.5元開出，大漲12....

叡揚財報／上半年獲利大增、每股賺3.64元 繳亮麗成績

資訊軟體領導大廠叡揚（6752）於11日公布，今年上半年度合併營收為9.46億元，與去年度同期7.86億元相比，年增20...

這檔生技股7月營收創歷史新高 股價漲停來到歷史最高

聯合（4129）11日受7月營收創單月歷史新高激勵，開盤股價即跳空上漲，並迅速鎖上漲停價位，來到114元，委買300餘張...

光洋科7月業績勁揚33%

光洋科（1785）昨（10）日公告7月合併營收35.93億元，較6月大增33.2%，並較去年同期大幅成長62.6%；前七...

順達7月營收月減3.3% 衝 BBU 業務

電池模組廠順達（3211）昨（10）日公告7月合併營收達10.16億元，月減3.33%，年減1.09%。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。