瓦城營收／7月年減3.2% 前七個月35億元、創歷史次高

炎夏來臨，瓦城（2729）泰統集團於11日公布七月營收達5.11億元，受台中新光三越停業影響，微幅年減3.22%；前七月累計營收達35.63億元，改寫同期歷史次高。

瓦城泰統集團，持續推進展店，搭配多元行銷活動及會員經營，搶攻暑期商機，迎接後續父親節、周年慶檔期等重要動能接續來臨，挹注下半年營運穩健成長。

集團旗下「1010湘」與「YABI KITCHEN」於7月25日同步插旗信義區全新百貨 Dream Plaza，並祭出開幕早鳥優惠，YABI KITCHEN開幕首周假日更是翻桌率逾5.7次，搶攻商圈周邊辦公族群與觀光人潮的聚餐商機，藉由雙品牌聯手布局，可望發揮群聚效益，提升集團在信義商圈的品牌能見度。

集團旗下美式料理品牌「樂子the Diner」同於近日推出美墨嘉年華活動，結合墨西哥與美式風味菜色並推出限定行銷優惠，提升暑期餐飲吸引力並帶動各門市來客穩健成長；此外，瓦城、時時香與大心三大品牌亦同步推出會員集章兌換活動，透過wa10 APP持續強化顧客互動與品牌忠誠度，進一步提升顧客回流。

展望第3季，迎接暑假消費高峰，親子外食需求升溫，加上父親節聚餐檔期將至，旗下各品牌餐廳有望受惠節慶與旅遊人潮，推升業績表現。

此外，集團精準展店策略同步推進，積極強化中南部市場布局，瓦城於8月進駐台中米平方商場及新光三越台南小北門兩熱門百貨，提供在地客群更多聚餐選擇，更進一步深化品牌在全台重要商圈的滲透率，為下半年營運增添穩健動能。