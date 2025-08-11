藏壽司財報／第2季虧轉盈 上半年 EPS 0.56元

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
藏壽司推出名偵探柯南扭蛋吸引人氣。亞洲藏壽司/提供
亞洲藏壽司（2754）11日公告半年報，上半年合併營收為27.69億，年增5.8%，稅後淨利0.26億，年減68.2%，每股稅後盈餘0.56元 。第2季合併營收14.4億，年增21.3%，稅後淨利0.42億，每股稅後盈餘0.9元，較去年同期與上一季皆呈現由虧轉盈。公司表示，主要反應上海營運結束，專注經營台灣市場，重整腳步後的成效。

亞洲藏壽司第1季認列海外減損財報相形失色，不過，隨著上海門市逐步關閉，經營資源集中投入台灣市場，第2季在「名偵探柯南」、「三麗鷗」兩檔人氣扭蛋以及母親節助攻下，營收與獲利雙雙報喜。

另外，暑假旺季再下一城，「史努比」可愛商機大爆發，7月營收5.2億，年增13.2%，月增6.5%，繳出年增與月增雙成長佳績，並創下單月歷史次高，僅次於去年8月營收表現。累計前七月營收32.9億，年增6.9%。

亞洲藏壽司表示，首次聯名「史努比」傳出捷報，展望後市乘勝追擊，即將推出「史努比造型圓盤」、「牛奶馬克杯」滿額贈活動，勢必再掀另一波熱潮。展望後市，整個8月不只IP強檔，更有新品澎湃開吃，父親節「滿腹感謝祭」，為爸爸們霸氣加料，首賣的6層澎湃「贅澤鮮蝦海鮮塔」大受好評。緊接登場的還有「靜岡抹茶聖代」，全球藏壽司同步開吃，甜蜜滋味令人期待。

此外，下半年新店計畫如期開展，可望為營運注入新動能，目前海內外門市共計61家，其中台灣59家門市，上海門市則營運陸續結束，目前已關閉1門市，尚有2家門市。

