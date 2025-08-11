泰谷營收／7月7,741萬元、年增45.8% 累計4.78億元創同期新高

LED磊晶廠泰谷（3339）11日公告7月合併營收7,741萬元，較上月下滑27.80%，但較去年同期仍成長45.86%。儘管單月營收較上月減少，累計今年前七月合併營收4.78億元，較去年同期顯著成長30.71%，並創下同期新高紀錄。

泰谷指出，營收成長主要受惠於轉投資半導體相關子公司貢獻，顯示其積極轉型半導體領域的策略已逐步展現成效。

泰谷進一步說明，公司營收的增長，主要來自近年來在半導體領域的積極投資與布局。透過陸續投資泰士科技、承芯科技等半導體相關公司，新事業體的營收貢獻顯著，為泰谷注入強勁成長動能。

法人觀察，目前泰谷LED本業與新增半導體業務的營收比重已達5:5，顯示公司在半導體領域的布局已初具規模。法人對泰谷下半年的營運成長持樂觀態度，預期隨著半導體業務訂單能見度增加，營收貢獻將持續擴大。