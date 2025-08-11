快訊

放颱風假再帥一次？蔣萬安回應了 曝楊柳對台北影響

日職／火腿3戰拿2分遭軟銀橫掃 孫易磊承擔首敗不滿自己兩度開局保送

北檢函文客運業者說明「反罷廣告」 羅智強：東廠來了！

泰谷營收／7月7,741萬元、年增45.8% 累計4.78億元創同期新高

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
泰谷台北辦公室。記者籃珮禎攝影
泰谷台北辦公室。記者籃珮禎攝影

LED磊晶廠泰谷（3339）11日公告7月合併營收7,741萬元，較上月下滑27.80%，但較去年同期仍成長45.86%。儘管單月營收較上月減少，累計今年前七月合併營收4.78億元，較去年同期顯著成長30.71%，並創下同期新高紀錄。

泰谷指出，營收成長主要受惠於轉投資半導體相關子公司貢獻，顯示其積極轉型半導體領域的策略已逐步展現成效。

泰谷進一步說明，公司營收的增長，主要來自近年來在半導體領域的積極投資與布局。透過陸續投資泰士科技、承芯科技等半導體相關公司，新事業體的營收貢獻顯著，為泰谷注入強勁成長動能。

法人觀察，目前泰谷LED本業與新增半導體業務的營收比重已達5:5，顯示公司在半導體領域的布局已初具規模。法人對泰谷下半年的營運成長持樂觀態度，預期隨著半導體業務訂單能見度增加，營收貢獻將持續擴大。

營收 半導體

延伸閱讀

光洋科7月業績勁揚33%

順達7月營收月減3.3% 衝 BBU 業務

銀行壽險買台股逾600億元搶除息行情 7月恐變調？

7月進出口對美國、東協締新猷 陸港占比降至低點

相關新聞

藏壽司財報／第2季虧轉盈 上半年 EPS 0.56元

亞洲藏壽司（2754）11日公告半年報，上半年合併營收為27.69億，年增5.8%，稅後淨利0.26億，年減68.2%，...

星亞掛牌上櫃首日大漲逾27% 抽中一張現賺1.25萬元

台亞旗下小金雞星亞視覺（7753）11日以每股45元正式掛牌上櫃，首日展開蜜月行情。星亞早盤以57.5元開出，大漲12....

叡揚財報／上半年獲利大增、每股賺3.64元 繳亮麗成績

資訊軟體領導大廠叡揚（6752）於11日公布，今年上半年度合併營收為9.46億元，與去年度同期7.86億元相比，年增20...

這檔生技股7月營收創歷史新高 股價漲停來到歷史最高

聯合（4129）11日受7月營收創單月歷史新高激勵，開盤股價即跳空上漲，並迅速鎖上漲停價位，來到114元，委買300餘張...

光洋科7月業績勁揚33%

光洋科（1785）昨（10）日公告7月合併營收35.93億元，較6月大增33.2%，並較去年同期大幅成長62.6%；前七...

順達7月營收月減3.3% 衝 BBU 業務

電池模組廠順達（3211）昨（10）日公告7月合併營收達10.16億元，月減3.33%，年減1.09%。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。